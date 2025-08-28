Un trabajador de Tupungato fue víctima de la inseguridad: le robaron todas las herramientas con las que trabaja

El robo sucedió en horas de la madrugada del miércoles, en el interior del barrio 23 de Noviembre, en Villa Bastías.

José Miguel Gómez se desempeña como jardinero en el departamento de Tupungato y en las últimas horas fue víctima de la inseguridad. Delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en el barrio 23 de noviembre, en el distrito de Villa Bastías, sobre calle La Ripiera y le robaron todas las herramientas con las que trabaja de forma diaria.

Entre los elementos robados hay una sopladora, una máquina cortacerco, una motosierra y una moto guadaña. Según lo informado a El Cuco Digital, por parte de un familiar, todas las máquinas habían sido adquiridas recientemente mediante un crédito.

La propia víctima, José, habló con El Cuco Digital y comentó lo siguiente: “este robo sucedió entre la noche del martes y madrugada del miércoles, no lo tengo muy claro, pero en ese horario fue”.

“Por el momento no se ha encontrado nada, le he dicho a mis vecinos y familia que si ven alguna de las máquinas que se comuniquen, yo soy el sostén de la familia y ahora no tengo nada para hacer los trabajos”, concluyó José Miguel Gómez.

Ante cualquier información, se pueden comunicar al número: 2622670481.