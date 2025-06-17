Un tributo a la historia del piloto francés Henry Guillaumet y el joven puestero Guadalberto García

La muestra se llevará adelante desde el 13 de junio al 4 de julio en el Museo Histórico Fuerte San Carlos

La Municipalidad de San Carlos ha anunciado la presentación de una exposición que revive una historia inolvidable, una que cruzó los cielos de los Andes y dejó una huella imborrable en el corazón de los sancarlinos. Se trata de una muestra dedicada al legado de Henri Guillaumet, el intrépido aviador francés que enfrentó la adversidad en uno de los episodios más memorables de la aviación.

La exhibición contará con detalles sobre el aterrizaje de emergencia que Guillaumet protagonizó en las cercanías de la Laguna del Diamante, un hecho que no solo marcó la historia de la región, sino también la de la aviación mundial.

Las personas interesadas podrán visitar la muestra , desde el 13 de junio hasta el 4 de julio. La exposición estará abierta al público de lunes a viernes de 8 a 13 horas, mientras que los fines de semana y feriados podrá ser recorrida de 10 a 13 horas.

Para visitas de escuelas, instituciones o grupos deben comunicarse al siguiente número: 2622-255027

La historia del aviador amigo del autor de El Principito (Antoine de Saint-Exupéry), Henri Guillaumet y quien lo salvó, Guadalberto García

Hace casi un siglo, en esa zona de plena alta montaña, Juan Guadalberto García un puestero de 15 años, le salvó la vida a un hombre que encontró perdido entre los cerros, intentando caminar con sus últimas fuerzas. Se trataba de Henry Guillaumet, quien fue un pionero de la aviación francesa y amigo de Saint Exupery (autor de El Principito).

Henry Guillaumet sobrevolaba Los Andes desempeñándose para una empresa de origen francés que prestaba servicios de correo –llegó a efectuar 393 cruces de cordillera- entre Buenos Aires y Santiago de Chile. En uno de esos viajes habituales, el 13 de junio de 1930, un temporal de nieve lo hizo cambiar su ruta de vuelo. El exceso de tiempo en el aire agotó el combustible de su avión y se vio obligado a que hacer un aterrizaje de emergencia cerca de la Laguna del Diamante, en plena tormenta de alta montaña.

El aterrizaje forzoso dañó la nave pero él salvó su vida. A más de 3.000 m de altura, caminó 5 días sin saber dónde se encontraba y a punto de desfallecer, fue rescatado por el puestero Juan Guadalberto García. El joven dio aviso a las autoridades y lo refugió en el puesto donde vivía con su familia, hasta que Saint Exupery –su entrañable colega y amigo- acudió a su rescate.

Por haber contribuido al salvataje del famoso piloto, en el 2001, Juan Guadalberto García, fue condecorado por el Gobierno francés, en manos del por entonces presidente Jacques Chirac.