Un viejo pozo complica el suministro de agua en zonas de Tupungato: qué está haciendo el Municipio

La situación es bastante difícil, sobre todo debido a las altas temperaturas: para los vecinos, cada día sin agua es desesperante. Mientras, desde la Comuna se intenta repartir el poco caudal actural entre las localidades afectadas. Además se trabaja en una solución estructural, y en obras de refuerzo.

Vecinos del departamento de Tupungato manifestaron a El Cuco Digital su malestar y complicaciones por la falta de agua que afecta a distintas zonas desde hace varios días. Una vecina del distrito Dubois relató que el problema se intensificó tras una intensa lluvia y viento zonda en la ruta 88, y aseguró que, además, hay pérdidas de agua que se repiten semana tras semana. La situación se agrava con las altas temperaturas, ya que en la zona viven muchos niños, adultos mayores, y personas trabajadoras. Según explicó, cuando hay agua, llega con muy poca presión.

Desde El Zampal, otro vecino explicó que el problema se arrastra desde hace cinco años. Afirmó que en los últimos días no han tenido suministro y que, aunque en ocasiones se habilita el servicio durante la noche para que puedan juntar agua, no les alcanza ni siquiera para el consumo mínimo, como lavar la ropa o el uso del baño.

Ante los reclamos, la Municipalidad de Tupungato explicó que el pozo que abastece a Dubois, La Arboleda y El Zampal fue construido en 1994 y que actualmente presenta graves problemas técnicos. Según un detallado informe suministrado por profesionales de la Dirección de Agua y Saneamiento del Municipio, la profundidad del pozo se ha reducido por taponamientos de restos metálicos y durezas, mientras que los filtros se encuentran obstruidos en un 80 por ciento: esta es la razón principal por lo que reduce el caudal a apenas un 20 por ciento de su capacidad original, por lo que el suministro es escaso y de mala calidad.

En el informe mencionado, el ingeniero Marcelo Alonso, director del organismo que tiene a su cargo el agua y saneamiento departamental, señaló que, después de minuciosos estudios se ha determinado que se trata de un problema de profundidad y de filtros en muy malas condiciones. Además, el informe agrega que “se determinó que era muy riesgoso realizar movimiento de filtros, colocados en forma paralela a los caños existentes de origen, ya que podrían dejar sin servicio a toda la población definitivamente”. Por eso se determinó realizar una nueva perforación y obras de refuerzo que posibilitan tener un manejo operativo de refuerzo en momentos de contingencias de suministro.

A partir de los estudios realizados, del crecimiento poblacional, y de la grave situación que se presenta, se determinó que se se necesita una solución estructural, y eso significa una nueva perforación y la construcción de un nuevo pozo, mientras se realizan otras acciones coyunturales para mejorar la situación en forma provisoria. El nuevo pozo se construirá en la Finca Niño Pelegrina, en Esquina Iriarte y Carril Zapata, y se estima que estará finalizado en el primer semestre de 2026. Mientras tanto, se ejecutan obras de refuerzo, como un nexo alternativo de 1760 metros de cañería de PVC para alimentar la cisterna de La Arboleda y el aprovechamiento de una perforación privada para abastecer a El Zampal. También se realizan turnos de dotación de agua potable en forma alternada para los distintos parajes. Según los informes, las obras de refuerzo estarán listas en las próximas semanas, y se calcula que el nuevo pozo estará en funcionamiento en el primer semestre de 2026.



La Municipalidad también ha informado que el nuevo pozo está en proceso de licitación y que el proyecto incluye la perforación, obras de maniobra, subestación eléctrica, tanque de reservas de 240 m³, tableros eléctricos, punto de cloración, cierre perimetral y sistema de iluminación, conformando una planta completa de abastecimiento poblacional. Además, se han presentado proyectos de acueductos en el Banco Integrado de Proyectos de la Provincia de Mendoza, de los cuales tres ya fueron aprobados y serán licitados con fondos provinciales. Con recursos municipales, se están realizando obras de refuerzo en La Arboleda, El Zampal y otros distritos del departamento.