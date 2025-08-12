Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

El vehículo menor se prendió fuego y la camioneta terminó volcada.

Minutos antes de las 20 horas de ayer lunes, un llamado al 911, alertó al personal policial sobre un accidente en Ruta 89 a metros de la intersección con calle El Álamo, a pocos kilómetros del distrito Cordón del Plata en Tupungato.

Al arribo del personal, se constató un choque frontal entre un auto Peugeot 505 y una camioneta Toyota Hilix. Según lo informado por el Ministerio de Seguridad, por razones que se intentan esclarecer, los vehículos circulaban por Ruta 89  y en un momento dado se produce el choque frontal, donde la camioneta terminó volcada y el auto incendiado.

Foto: El Cuco Digital

En el rodado menor,  se trasladaban un matrimonio junto a sus tres hijos de 1, 6 y 13 años, mientras que en la camioneta lo hacían un hombre y una mujer mayores de edad.

Quienes circulaban en el auto fueron trasladados al hospital Scaravelli, donde ingresaron a la guardia y fueron diagnosticados con politraumatismos, varios por accidente vial. La menor de 6 años presentaba fractura de femoral.

El conductor de la camioneta también ingresó al hospital Scaravelli, donde presentaba politraumatismos varios y su acompañante fue trasladada al hospital General Las Heras.

Personal de la Sub jefatura vial del Valle de Uco, realizó el control de alcoholemia a los dos conductores, donde ambos dieron resultado negativo. Además, se informó que  ninguno de los dos rodados presentaba la Revisión Técnica Obligatoria y en el caso de rodado menor, tampoco presentaba documentación como licencia de conducir, seguro para circular y papeles vehículo.

