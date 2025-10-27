Facebook X-twitter Youtube Instagram

Una captura, varios demorados y la recuperación de bicicletas durante el fin de semana en Tupungato

Las intervenciones fueron llevadas adelante por la UEP Tupungato y se llevaron adelante en Cordón del Plata y en el centro del departamento.

Según informó la UEP (Unidad Especial de Patrullaje) de Tupungato sobre la calle Belgrano Norte trabajaron una novedad junto a una víctima, que permitió recuperar dos bicicletas qué habían sido hurtadas. Una rodado 26 color azul y blanco marca Mars Star y la otra rodado 29 color gris, marca Fire Bird. Esta última hurtada desde el Hospital General Las Heras.

En otro hecho, por estado de ebriedad en la vía pública, se realizaron cinco (05) procesos contravencionales por infracción al Art. 95 de la ley 9099.

Tras ello, por la ley 23.737 de estupefacientes y posterior ley 6722 se traslado desde el callejón Amin a Comisaría 20, a un masculino en horas de la noche, que en su requisa llevaba consigo una bolsita de nylon color negra con cogollos de marihuana y un cigarro combustionado con la misma sustancia.

Finalmente, en lo que respecta a las medidas pendientes, fueron cinco personas trasladadas a sede policial, una de ellas con pedido de captura de fecha 22/09/2025 en un procedimiento llevado a cabo sobre calle La Ripiera (ingreso al Loteo Moyano). Los Cuatro restantes responden a medidas pendientes de fecha 2025, 2024, 2023 y 2021.

