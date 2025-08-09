Facebook X-twitter Youtube Instagram

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Recuperó la libertad tras pagar una fianza.

En la tarde del jueves 7 de agosto, una docente fue detenida en Tupungato por estar sospechada de distribuir material de abuso sexual infantil. La investigación comenzó cuando la Justicia mendocina recibió una alerta por actividad ilegal detectada desde su celular.

Según fuentes del caso, el expediente se inició tras una advertencia de Google, que identificó la carga de videos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (MASNNA) en una de sus plataformas. La empresa informó al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organización estadounidense especializada en casos de explotación infantil, que luego notificó a las autoridades argentinas.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de CABA recibió el reporte y derivó el caso a la Unidad Fiscal Valle de Uco, bajo la dirección del fiscal Pablo Fossaroli. Tras reunir pruebas, se ordenó el allanamiento del domicilio de la docente, realizado por la Unidad Investigativa Departamental Tupungato.

Durante el operativo, se concretó la detención de la mujer y se secuestraron celulares, tablets y pendrives para su análisis. La docente fue imputada por distribución de material de abuso sexual infantil y recuperó la libertad tras pagar una fianza.

Con información de MDZ.

