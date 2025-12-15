Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 17, 2025

diciembre 17, 2025

Una estrella amarilla en el lugar donde murió Franco Campagnaro, soldado del Ejército Argentino

Esposa, hijos, familiares y amigos realizaron la tarea durante el día sábado.

En la noche del lunes 28 de abril de este año, Franco se trasladaba en su vehículo y chocó frontalmente con otro conductor que circulaba en sentido contrario por Ruta 99, en las inmediaciones al ingreso al Loteo Tisa del departamento de Tupungato.

Como consecuencia del hecho, Franco Campagnaro de 32 años, quien se desempeñaba como soldado del Ejército Argentino, perdió la vida en el lugar.

A casi 8 meses de su fallecimiento,  su esposa Magali Velarde junto a sus hijos, familia y amigos de Franco, pintaron una estrella amarilla, en el mismo lugar donde sucedió el trágico hecho.

Desde el grupo La Victoria será tuya – victimas de Accidente  de Tránsito Mendoza emitieron el siguiente comunicado:  “Acompañamos a Magali Velarde, a sus hijos, familiares y amigos a pintar la estrella amarilla para su esposo Franco Campagnaro, donde perdiera la  vida en un siniestro perfectamente evitable”.

Los encargados de realizar la pintada fueron: Víctor Pino, Verónica Mansilla, Gabriel Micheletti, Pablo Valente,  Edgar Correa, Cristian Mateluna, Carolina Osorio, Anabella  Del Álamo y Vanesa Godoy.

Los inspectores de Transito de la Municipalidad de Tupungato, realizaron el control del tránsito, mientras se realizaba el homenaje.

