Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Semanas atrás, Enrique Acosta apareció muerto en Colonia Las Rosas.

El 30 de julio, un hombre fue encontrado muerto en un cauce de agua en Colonia Las Rosas. Aunque el causal del deceso no fue comunicado por las autoridades oficialmente, probablemente, la persona habría muerto por hipotermia, debido a las bajas temperaturas.

El hombre fue identificado como Enrique Acosta, de 61 años, y pudo saberse que, sufría de alcoholismo, por lo que solía quedarse tirado o dormido en las calles o en diferentes lugares, muchas veces a la intemperie.

Días después, una ex reina de la Tonada, Génesis Sandoval, subió un video acusando a la Municipalidad de Tunuyán y al gobierno de la provincia, diciendo que la muerte de Sandoval fue producto del abandono del Estado, en relación a una persona, que según Sandoval, vivía en situación de calle y que por eso, había muerto congelada.

La publicación de ese video de poco más de 4 minutos, causó profundo dolor en los familiares directos de la víctima y además mucha indignación debido a que ellos mismos aseguraron que todo lo dicho por Sandoval era una total mentira. Según la familia, Enrique Acosta sufría de alcoholismo, y eso condicionaba su vida, aún cuando su familia intentaba que estuviera con ellos.

Por esta razón, a mediados de la semana pasada, familiares de la víctima, se hicieron presentes en el Juzgado Penal Colegiado donde realizaron formalmente una denuncia por calumnias e injurias contra Génesis Sandoval y también contra su progenitora Marcela Cáceres.

El abogado Lucio Chaves, querellante en la causa por calumnias e injurias, en diálogo con El Cuco Digital aseguró que: “las dos denunciadas serán citadas en los próximos días a una audiencia donde se les pedirá que se retracten y que reconozcan que lo publicado es falso que por el mismo medio (Instagram, Facebook, Tik tok y diarios) publiquen un video pidiendo públicamente disculpas y diciendo la verdad”.

“En caso de no retractarse, el juicio seguirá adelante y arriesgan una condena penal”, concluyó el abogado Chaves.

Ex reina y candidata a concejal

Génesis Sandoval fue reina de la Tonada durante el año 2024. Se dedica a la comunicación, desde un medio local, y también a través de sus redes sociales.

También anunció su incursión en la política, y en las últimas semanas presentó su candidatura a concejal por el PRO. Sin embargo, en las últimas horas, anunció su baja de la candidatura.