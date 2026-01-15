Facebook X-twitter Youtube Instagram

Una expedición conjunta del Ejército Argentino y del Ejército Chileno comenzó la ascensión hacia el Aconcagua

Se pone en valor la cooperación binacional en uno de los entornos geográficos más exigentes del continente. 

 En el marco de la Expedición Andinística Combinada Argentino–Chilena al cerro Aconcagua 2026, la patrulla integrada por militares del Ejército de Chile y del Ejército Argentino inició la fase operativa, cumpliendo con las actividades previstas de control, aclimatación y desplazamiento hacia el primer campamento de altura.

Actividades previas

Durante esta etapa, se llevaron diversas actividades como revistas de equipo individual y colectivo, controles médicos exhaustivos, y actividades de escalada en el sector del cerro Banderita Norte, instancia importante para la adaptación fisiológica y el ajuste de técnicas de progresión en montaña. 

Hacia el campamento Plaza de Mulas

Finalizada esta fase, la patrulla inició su desplazamiento hacia el campamento base Plaza de Mulas, a 4200 metros sobre el nivel del mar, primer hito operativo de la expedición, desde donde se continuarán desarrollando las etapas previstas en lo planificado. 

El desarrollo de estas actividades se encuentra respaldado por un sostenido esfuerzo logísticoe incluso por una patrulla de rescate en apresto para asistir a la cordada principal ante cualquier eventualidad, 

Actividades logísticas

Por un lado, el dispositivo logístico contempla el empleo de mulas para el transporte de cargas, supervisadas de manera permanente, controlando el estado sanitario del ganado mular, lo que garantiza el bienestar animal, en primer lugar, y la eficiencia del apoyo logístico. El transporte mediante mulas resulta esencial para el abastecimiento de los campamentos.

Apoyo de helicópteros

En complemento, la expedición cuenta uno de los helicópteros Bell 407 recientemente incorporado que cumple un rol clave en el sostenimiento y apoyo de la operación. Esta aeronave, especialmente apta para operar en la montaña, es empleada tanto para el transporte de carga, transporte de personal, observación y como medio de evacuación, constituyéndose en un recurso fundamental para reforzar las medidas de seguridad y la capacidad de respuesta ante contingencias durante el desarrollo de la expedición.

Seguimiento

La patrulla es objeto de un seguimiento georreferenciado permanente, que permite conocer en todo momento su ubicación y monitorear su progresión y condiciones de seguridad durante el desarrollo de la actividad. En este marco, la Expedición Andinística Combinada Argentino–Chilena al cerro Aconcagua continúa desarrollándose conforme a lo planificado, reafirmando el profesionalismo de las tropas de montaña de ambos países y el valor de la cooperación binacional en uno de los entornos geográficos más exigentes del continente. 

(Información e imágenes: Dpto Comunicación Institucional Secretaría General del Ejército)

