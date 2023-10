Una familia de La Consulta sufrió un cuantioso robo: piden ayuda para recuperar elementos de trabajo

Ocurrió mientras se encontraban fuera de la casa.

En las últimas horas de este sábado, una familia de La Consulta, San Carlos, fue víctima de un cuantioso robo.

Según pudo saberse, el hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, en una vivienda ubicada en la calle El Alamo, del distrito sancarlino. Los delincuentes aprovecharon la ausencia de la familia que se ausentó por menos de dos horas, y entrando por una ventana, prácticamente desvalijaron la casa, llevándose todos los elementos de valor que pudieron cargar en poco tiempo.

Dos smarts Tv, tablets, dos notebooks, torres de sonido, una play station, algunas alhajas, relojes, dos violines, ropa y zapatillas, entre otros, fueron parte de un cuantioso botín, valuado en más de 4 millones.

Fernando R., el padre de la familia manifestó su indignación, pero también su abatimiento y preocupación por lo sucedido: “salimos, pero no fue una salida rutinaria, por lo que no entendemos cómo supieron que la casa estaba sola, además que la casa se encuentra en el fondo de la propiedad” expresó la víctima, y agregó que “nos sentimos tan vulnerados, el golpe es duro, no solo en lo económico, sino también en lo psicológico, porque uno se siente totalmente desprotegido”.

La familia, que por estas horas, se encontraba tratando de ordenar el desorden y limpiar lo que quedó después del robo y las requisas de la policía contó: “Cuando llegamos, la perra estaba atemorizada, contra el portón de entrada. Supimos que algo estaba pasando, y al alumbrar con el auto, vimos que una ventana estaba rota” contó el propietario, y relató que inmediatamente llamaron a Emergencias, pero que la policía llegó alrededor de 45 minutos más tarde. Según el mismo relato, fueron los propios efectivos quienes manifestaron que la demora se debió a no disponer de móviles al momento de la llamada.

Desde hace un tiempo, son numerosos los robos en viviendas rurales, que ocurren en horarios en los cuales sus dueños no se encuentran en la propiedad. Al parecer, los delincuentes desarrollan un tipo de “inteligencia”, detectando cuándo las personas salen de casa, y aprovechando para cometer los delitos. “Hace un tiempo también le robaron a un vecino” contó la víctima de este último robo, y agregó que “lo que nos sorprende es que a nosotros nos robaron en un horario en que, normalmente estamos en casa”.

“Tengo mucha tristeza, y la verdad que no solo es el valor material de lo que se llevaron, sino que, por ejemplo, la computadora es mi principal herramienta de trabajo, además de contener todos los recuerdos de fotos de mis hijas” expresó Fernando visiblemente consternado por lo sucedido. “Nos dejaron prácticamente con lo puesto” expresó su esposa, contando que les llevaron hasta las zapatillas, mucha ropa, y diferentes cosas que de a poco van notando que no están. “Hasta los violines de las nenas se llevaron” agregó, visiblemente triste por la pérdida y preocupada por “cómo seguir”, sintiéndose tan vulnerables.

La familia pide que cualquiera que tenga algún dato, por favor lo aporte a la policía, sobre todo en relación con la notebook, la principal herramienta de trabajo. La denuncia se realizó en Comisaría 41, y trabaja personal policial en el esclarecimiento del ilícito.