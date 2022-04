Una familia mendocina necesitó más de $84.000 para no ser pobre

A nivel nacional, la Canasta Básica se ubicó casi en los $90 mil.

Una familia mendocina necesita reunir ingresos por $ 84.131 para no caer bajo la línea de pobreza, según los datos registrados para marzo, uno de los meses con la inflación más alta en años, por la Dirección de Investigación y Estadísticas de la provincia.

El dato corresponde a un grupo familiar de cuatro personas, integrado por un jefe de hogar de 35 años, su pareja de 32, y dos hijos, uno de 8 y otro de 5.

De igual manera, para que ese mismo grupo familiar quede por arriba de la línea de indigencia, tiene que percibir ingresos por $34.479,98.

El dato de la canasta se complementa con el publicado la semana anterior sobre la inflación, donde Mendoza tuvo uno de las cifras más altos para marzo y cerca del promedio nacional, 6,6%.

En ese panorama, Alimentos y bebidas fue lo que más aumento en la provincia el mes pasado -9,9%-, seguido por Educación-7,6%- y Otros bienes y servicios -6%-. La inflación acumulada en Mendoza en los primeros tres meses ya alcanza el 16,2%, mientras que la interanual arroja diferencias en los precios de un 57,6% respecto a marzo de 2021.

Panorama nacional

A nivel país, una familia necesitó en marzo $ 39.862 para no caer en la indigencia y $ 89.690 para no ser pobre.

Inflación

En los últimos 12 meses, el costo de la CBA aumentó 55,2% y el de la CBT el 47,3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

La última medición del Indec, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2021, registró que el 37,3% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó una baja de casi cinco puntos frente al 42% registrado de finales del 2020.

En tanto, el nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue de 8,2%, con una baja de 2,3 puntos en relación al 10,5 % del segundo semestre de 2020.

De esta manera, sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 17,3 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, entre los cuales, 3,8 millones no tenían dinero para alimentarse todos los días.