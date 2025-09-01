Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 3, 2025

logo el cuco digital

Una familia pide ayuda para encontrar a su perrita Amur: está recién operada

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La familia agradece cualquier colaboración y pide difundir el mensaje para que Amur pueda volver sana y salva.

Una familia del Manzano Histórico, en Tunuyán, solicita ayuda urgente a toda la comunidad del Valle de Uco para encontrar a Amur, su perrita recientemente operada que se encuentra bajo tratamiento médico y fue robada del lugar.

Amur es conocida por su carácter amigable y por compartir momentos con los visitantes que recorren la zona. Sus dueños, profundamente angustiados, expresaron que están dispuestos a hacer todo lo posible para que la perrita regrese a su hogar. La situación es delicada, ya que Amur necesita medicación postoperatoria y su salud podría estar en riesgo.

 Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato a los siguientes números:  2622 447512 o 3547 635122.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Operativos en Tupungato tras reclamos vecinales: controlaron a 130 personas y hubo detenidos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO