Una familia pide ayuda para encontrar a su perrita Amur: está recién operada

La familia agradece cualquier colaboración y pide difundir el mensaje para que Amur pueda volver sana y salva.

Una familia del Manzano Histórico, en Tunuyán, solicita ayuda urgente a toda la comunidad del Valle de Uco para encontrar a Amur, su perrita recientemente operada que se encuentra bajo tratamiento médico y fue robada del lugar.

Amur es conocida por su carácter amigable y por compartir momentos con los visitantes que recorren la zona. Sus dueños, profundamente angustiados, expresaron que están dispuestos a hacer todo lo posible para que la perrita regrese a su hogar. La situación es delicada, ya que Amur necesita medicación postoperatoria y su salud podría estar en riesgo.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato a los siguientes números: 2622 447512 o 3547 635122.