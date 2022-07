Una historia de valentía: Lizy es sancarlina y fue contratada en México para hacer vinos

Por: TeffyTello

Se animó a renunciar en una bodega en la que trabajaba desde hace cinco años y medio para comenzar una nueva vida en Guanajuato.

Marta Elizabeth Bordin Spigatin tiene 41 años, es enóloga y mamá de Alejo de 19 años, y de Lara y Sofía de 13. Lizy como sus amigos y familia le dice, pronto cumplirá un gran sueño: aportar sus conocimientos para elaborar vinos en México.

La enóloga oriunda de La Consulta, San Carlos, hace cinco años y medio que se encontraba trabajando en la bodega Belasco de Baquedano en Agrelo, Luján de Cuyo, sin embargo, tenía muchas ganas de seguir creciendo profesionalmente así que decidió enviar curriculum a México y todo se le dio muy rápido. Recibió en menos de dos meses una propuesta laboral que le permitirá cumplir sus sueños.

-Lizy, contanos ¿cómo surgió la idea de irte y de aceptar esta propuesta en México?

La verdad fue todo muy rápido, ya van hacer dos meses que entre una cosa y otra mandé el curriculum. Estaba con ganas de crecimiento, de ir afuera y México es un lugar super lindo y hay mucho para hacer en la parte de enología, así que empecé a buscar trabajo por allá y se dio. Renuncié en Belasco a fin de junio y me quedé unos días para ayudarles a dejar todo en orden y ahora, a fin de mes parto para allá.

-¿Qué vas a tener que hacer en México?

Es un proyecto que está empezando, vamos arrancar de cero con una bodega y vamos hacer la primera vendimia del año. Es un proyecto inmobiliario que también tiene vides, paltas, duraznos y demás. Dentro de ese proyecto están las parcelas y las viviendas de la gente. Luego, eso se cosecha y vamos a elaborar el vino. Los dueños del proyecto también tienen un viñedo y su propia marca de vinos.

-Específicamente, ¿a qué parte de México te vas?

Me voy a un distrito que se llama Guanajuato. Está cerca de San Miguel de Allende que fue elegido dos veces como el mejor pueblo del mundo para vivir. Además, la UNESCO lo reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2008.

-¿Te vas sola?

No, me voy con mi familia a fin de año, es decir con mis tres hijos: Alejo, Lara y Sofía. Yo me voy a poner todo en orden y a fin de año voy a viajar para las Fiestas y nos vamos a principios del año que viene.

Lizy con sus hijos

-¿Hay algún miedo dando vuelta?

No, para nada, no tengo miedo. Estoy segura de que esto me va a permitir crecer de forma personal y profesionalmente. Tengo muchas de desarrollar mi carrera. Es una manera de concretar un gran sueño de hacer una bodega empezándola de cero. Inclusive, sea mucho o poco, todos queremos dejar una huella, esa es la idea.