octubre 17, 2025

logo el cuco digital
Una joven de 17 años fue atropellada en Tunuyán: producto de las heridas fue intervenida quirúrgicamente

El hecho ocurrió en calle Pellegrini y Sáenz Peña.

Minutos antes de las 11 de la mañana del día de ayer, personal policial se desplazó a Pellegrini y Sáenz Peña, por un accidente con una adolescente lesionada.

Según la información aportada por las autoridades, la camioneta Ford F100 circulaba por Pellegrini, de Este a Oeste y al querer girar con dirección al Norte por Sáenz Peña, chocó a la joven de 17 años. Personal del Servicio Coordinado de Emergencias, trasladó a la víctima al Scaravelli, donde fue diagnosticada con sangrado temporal bilateral de cráneo.

Debido al pronóstico que presentaba, fue derivada al Hospital Central de la provincia de Mendoza, donde, según informaron fue intervenida quirúrgicamente quedando internada en el nosocomio.

El personal actuante realizó el dosaje de sangre al conductor de la camioneta y el resultado fue negativo.

