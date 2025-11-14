Una joven madre de Tunuyán tuvo complicaciones en el parto y está delicada de salud: piden dadores de sangre

Se encuentra internada en el hospital Lagomaggiore desde el pasado 5 de noviembre.

Familiares de Martina Retta, una joven de 22 años del departamento de Tunuyán, piden a la comunidad colaboración con donantes de sangre. La joven madre se encuentra internada con un delicado estado de salud en el hospital Lagomaggiore, desde el pasado 5 de noviembre.

En comunicación con El Cuco Digital, familiares de Martina, comentaron que ella cursaba un embarazo de mellizos y al momento del nacimiento hubo complicaciones y ella sufrió un shock hipovolémico, lo que la dejó en un estado grave y en terapia intensiva durante varios días.

Actualmente, está en terapia intermedia con pronóstico reservado y sus pequeños hijos en buen estado de salud.

Quienes donen sangre se deben presentar de 8 a 14:30 horas en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en calle Garibaldi y Montecaseros 1020, de la Ciudad de Mendoza.

Los donantes deben asistir con documento de identidad, tener edad entre los 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y previo a realizar la donación, deben tener un desayuno liviano.

Ante cualquier consulta, se deben comunicar al número 261 4204467.