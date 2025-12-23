Una moto de fabricación casera y adulterada fue secuestrada por la UEP de Tupungato

La acción policial se dio cuando se detectó a un sujeto manipulando el rodado sobre calle Urquiza, frente al barrio Los Cerezos.
Personal de la Unidad Especial de Patrullaje del departamento de Tupungato realizaba controles de rutina sobre calle Urquiza y, al llegar frente al barrio Los Cerezos, detectaron a un hombre manipulando una motocicleta de baja cilindrada, de un color naranja llamativo.
Los uniformados observaron que el rodado no poseía patente colocada, sistema lumínico ni carenados, por lo que decidieron entrevistar al sujeto que se encontraba manipulando la motocicleta. Este, de 18 años de edad, especificó que no era el dueño y que se encontraba arreglándola.
La policía, al realizar una observación más detallada, detectó que el número de motor se encontraba totalmente limado, por lo que, bajo las directivas de la Oficina Fiscal, se procedió al secuestro de la misma y se inició una causa penal por adulteración de número o grabado, según lo estipula el Art. 189 bis, inciso 5.