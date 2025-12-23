Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 25, 2025

logo el cuco digital

Una moto de fabricación casera y adulterada fue secuestrada por la UEP de Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La acción policial se dio cuando se detectó a un sujeto manipulando el rodado sobre calle Urquiza, frente al barrio Los Cerezos.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje del departamento de Tupungato realizaba controles de rutina sobre calle Urquiza y, al llegar frente al barrio Los Cerezos, detectaron a un hombre manipulando una motocicleta de baja cilindrada, de un color naranja llamativo.

Los uniformados observaron que el rodado no poseía patente colocada, sistema lumínico ni carenados, por lo que decidieron entrevistar al sujeto que se encontraba manipulando la motocicleta. Este, de 18 años de edad, especificó que no era el dueño y que se encontraba arreglándola.

La policía, al realizar una observación más detallada, detectó que el número de motor se encontraba totalmente limado, por lo que, bajo las directivas de la Oficina Fiscal, se procedió al secuestro de la misma y se inició una causa penal por adulteración de número o grabado, según lo estipula el Art. 189 bis, inciso 5.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

Una moto de fabricación casera y adulterada fue secuestrada por la UEP de Tupungato

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO