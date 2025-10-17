Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 19, 2025



Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

El hecho sucedió cerca de las 2.00 de este viernes en calle El Álamo.

Un llamado al 911 alertó a la policía sobre un acidente en calle El Álamo, a metros de La Puntilla, en el distrito de El Cordón del Plata donde una camioneta Saveiro, volcó dando varios tumbos.

Al arribar al lugar, se solicitó al personal del Servicio de Emergencias, quien constató el fallecimiento de Macarena Manrique (30), quien manejaba el rodado al momento del hecho. En tanto, un masculino de 34 años, quien se trasladaba como acompañante, fue trasladado al hospital Scaravelli, donde se lo diagnosticó con traumatismos varios, sin riesgo de vida.

Según lo aportado por la policía,  la pareja circulaba de Oeste a Este, por calle El Álamo y al llegar a la intersección con calle La Puntilla, en una zona de una curva muy pronunciada, la conductora perdió el control volcando y dando varios tumbos.

Quien manejaba no tenía el cinturón de seguridad colocado, por lo que un uno de los vuelcos salió despedida del interior del rodado, quedando tendida sobre la calzada, perdiendo la vida en el lugar.

