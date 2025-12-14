Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

El menor de 5 años fue trasladado al Notti y el resto al hospital Tagarelli y Scaravelli.

Fuentes oficiales y desde el propio hospital Scaravelli, confirmaron al medio El Cuco Digital, que hay una persona fallecida como consecuencia del vuelco, que tuvo lugar en la mañana de hoy pasadas las 8.00 en la zona del Divisadero de las Águilas, en Ruta 143, del departamento de San Carlos.

La víctima fatal, es una mujer que fue identificada como Eufemia Roco (80), oriunda de San Rafael, que viajaba junto al resto del contingente de religiosos, que se trasladaba hasta Chilecito, San Carlos.

Respecto al menor de 5 años, producto de las heridas, fue trasladado al hospital Notti, mientras que el resto de los heridos, fueron llevados al hospital Tagarelli y Sacarevelli respectivamente.

Personal policial le realizó el control de alcoholemia al conductor del rodado y el resultado fue negativo. Por el momento se intentan establecer las causas del hecho.

El grupo religioso que se trasladaba hacia San Carlos, pertenecen a la Denominación Jesús es el Mesias del Nuevo Pacto.