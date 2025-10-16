Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

Algunos vecinos también indicaron que suelen sobrevolar propiedades con la intención de observar lo que hay en el interior de las casas.

En las últimas semanas, algunos vecinos de San Carlos, indicaron a El Cuco Digital, que observaron drones volando a baja altura y en propiedades privadas, violando la privacidad de estos lugares.

Respecto a los hechos ocurridos, una vecina que vive en la calle Patricias Mendocinas, en el distrito de La Consulta, San Carlos, encontró un drone en el techo de su casa.

“Este hecho fue en las últimas semanas, subimos al techo y nos encontramos con este artefacto. Se trata de uno bastante chiquito que tiene una cámara de video, así que no sé con qué intención apareció en mi casa”, comentó la vecina.

Además, agregó: “yo hace relativamente poco que vivo en esta casa y por cuestiones de trabajo estoy muchas horas fuera de ella, así que no sé a qué hora habrá sucedido esto y si realmente me estaban mirando la casa”.

“Ya pasaron varios días desde que lo tengo acá en mi casa a este aparato y no lo han reclamado, yo lo publique en las redes, pero ahora me han dicho que lo entregué a la policía, ya que es un delito volar en propiedades privadas”.

Otro caso, de similares características, sucedió tiempo atrás, cuando informaron a el medio que un vecino bajó un drone, que estaba volando a baja altura en una propiedad donde habían personas en una pileta. Este hecho tuvo lugar en Pareditas, según la información aportada.