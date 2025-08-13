Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

El hecho sucedió pasadas las 18 horas del martes en las inmediaciones del Pasaje Colón.

Una mujer que caminaba por el Pasaje Colón, a pocos metros del hospital Scaravelli fue sorprendida por un sujeto, que la atacó con un cuchillo provocándole una herida cortante en la zona de la ingle.

Luego del ataque, el delincuente tomó las pertenencias de la víctima y escapó de la escena. Entre lo robado está la billetera con toda la documentación y $20.000 en efectivo. La mujer recibió atención médica y se encuentra en buen estado de salud.

Por el hecho intervino personal policial y la causa pasó a la Oficina Fiscal.