Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

El hecho sucedió en el interior del barrio Arcoíris, uno de los puntos más inseguros del departamento.

Durante la madrugada de este día jueves, una mujer de 47 años, se encontraba en una de las garitas, esperando por el transporte público, cuando fue sorprendida por dos sujetos, que le robaron sus pertenencias.

Luego del hecho, la mujer realizó la denuncia correspondiente en la Subcomisaria de San José, donde manifestó que dentro de la cartera que le sustrajeron, además de documentación personal, tenía $400.000 en efectivo  y $20.000 pesos bolivianos.

Por el hecho, intervino el ayudante fiscal Adrían Frick, que ordenó las siguientes instancias del hecho que se investiga. Por el momento se investiga como un hecho de hurto simple.

