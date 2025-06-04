Facebook X-twitter Youtube Instagram

Una mujer internada en grave estado por posible violencia de género: la policía realizó un allanamiento en una casa para buscar pruebas

La víctima está en terapia intensiva del Hospital Scaravelli, debido a las graves lesiones.

Un grave hecho por posible violencia de género se está investigando en el departamento de Tunuyán. Por el momento, fuentes oficiales del caso informaron que todo está en plena investigación.

Una mujer mayor de edad fue ingresada por guardia en la mañana de ayer con lesiones en el cuerpo y permanece internada en terapia intensiva, según informaron fuentes oficiales a El Cuco Digital.  

Por otro lado, fuentes no oficiales señalaron que los familiares de la paciente recibieron información por parte de los médicos que la atendieron, indicando que los golpes que presenta podrían ser compatibles con agresiones.  

Ante esta situación, se radicó una denuncia policial en la Comisaría 15 por violencia de género. Además, fuentes oficiales confirmaron que durante la tarde de ayer martes se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Urquiza en el marco de la investigación.  

Actualmente, la investigación está en pleno proceso y se trabaja con total hermetismo.

