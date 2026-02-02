Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 7, 2026

febrero 7, 2026

Una mujer robó mercadería de un comercio en Tupungato y terminó detenida

Realizó la compra y pagó con una transferencia falsa.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato detuvo en las últimas horas a una mujer de 24 años, quien ingresó a un local comercial, realizó una compra de mercadería variada y, tras pagar con un comprobante falso de Mercado Pago, escapó.

Minutos después del hecho, el personal del negocio se percató de la acción y dio aviso al 911. El personal actuante logró llegar al lugar y, a unos 100 metros, detuvo a la mujer, quien tenía las características aportadas por el personal del comercio y las bolsas con la mercadería.

Tras la detención, la mujer fue trasladada a la dependencia policial para quedar a disposición de la Oficina Fiscal, que la notificó del delito de hurto simple.

Del comercio había robado 10 paquetes de fideos, 10 kilos de azúcar, 2 cartones de cigarrillos, 7 kilos de harina, 1 pack de rollos de papel higiénico, 3 paquetes de arroz, 4 paquetes de galletas y demás mercadería.

Dos hombres detenidos por robarle el bolso a una mujer

También en Tupungato, dos hombres de 21 y 50 años fueron detenidos tras robarle el bolso con pertenencias personales a una mujer en la calle Monseñor Fernández y Almirante Brown. Los dos delincuentes fueron capturados en las inmediaciones de la iglesia cuando intentaban escapar.

