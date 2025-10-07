Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Fue detenida junto a un hombre que circulaba junto a ella como acompañante.

Minutos antes de las 02.30 de la madrugada de este martes, personal de Cuerpos Especiales, que realizaba maniobras preventivas en el distrito de La Consulta, visualizó una moto 110cc, circular por las inmediaciones de la plaza del distrito sin chapa patente.

Luego de darle alcance y detener la marcha del rodado, que era conducido por una mujer de 27 años, quien estaba acompañado por un masculino también mayor de edad. El personal actuante solicitó la documentación personal de cada uno y del rodado, algo que no fue posible debido a que ambos manifestaron no tener.

Además, la femenino se notaba visiblemente estar bajo los efectos del alcohol, por lo que se hizo presente el personal autorizado y le realizó el examen a la conductora, quien arrojó como resultado 2,1 gramos de alcohol en sangre.

Ya una vez trasladada a la Comisaría 41, por sistema, el personal actuante constató que la mujer en cuestión presentaba medidas pendientes con la justicia, por lo que quedó a disposición de las autoridades. Además, se la multó por parte del Juzgado de Paz y Contravencional de San Carlos, por manejar bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el acompañante quedó en dicha dependencia en averiguación de antecedentes, según lo indica la Ley6722.