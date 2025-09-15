Facebook X-twitter Youtube Instagram

Una mujer y sus hijos fueron rescatados en el momento que un hombre los sacaba de la provincia a la fuerza en un colectivo

El operativo policial se inició cuando el hermano de la mujer, realizo una denuncia, donde advertía de la situación.

Un operativo policial desplegado bajo el Plan Integral de Seguridad Regional de Cuyo logró rescatar a una mujer y sus tres hijos, quienes eran trasladados a bordo de un colectivo en contra de su voluntad fuera de Mendoza.

La rápida coordinación entre fuerzas de Mendoza y dependencias limítrofes permitió resguardar a la familia y detener al hombre responsable, que quedó a disposición de la Justicia.

El caso, que se conoció este domingo, se activó cuando el hermano de la víctima denunció que la mujer y los menores habían abordado un colectivo con destino a Mar del Plata, acompañados por un hombre que intentaba sacarlos de la provincia sin consentimiento.

De inmediato, personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este organizó un despliegue conjunto con puestos limítrofes.

Tras más de dos horas de seguimiento, efectivos de la Comisaría 51° de La Paz interceptaron el micro en el control de Desaguadero, en el límite con San Luis. Allí, la mujer confirmó lo denunciado, y se constató que tanto ella como sus hijos estaban en buen estado, informó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La Oficina Fiscal de Lavalle-Las Heras dispuso la aprehensión del sospechoso, que quedó bajo custodia policial.

Fuente: Diario Los Andes

