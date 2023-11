Una gran multitud participó de los festejos por el 165° aniversario de Tupungato

La gran exposición que nos caracteriza como departamento tuvo su majestuosa fiesta el pasado miércoles 8 de noviembre, en la Plaza Departamental Grl. José de San Martín, y sus inmediaciones.

La celebración por un nuevo aniversario comenzó el martes por la noche, cuando en presencia de autoridades de la comuna, la Banda Militar Talcahuano, artistas y vecinos, se renovó el sentido de pertenencia por el departamento.

Pero cada 8 de noviembre convergen múltiples celebraciones en Tupungato, por lo que tanto en las vísperas como, en el desfile se conmemoraron dos efemérides igual de importantes: el día de la Patrona y protectora del departamento, Virgen del Socorro y, este año, el 209° Aniversario del Regimiento de Infantería de Montaña “General Las Heras”.

El evento estuvo musicalizado por la histórica Talcahuano y también obsequió su canto y bondad el querido y reconocido hacedor cultural Juan Carlos Lizarde.

A la tarde del día siguiente tuvo lugar el tradicional y convocante Desfile Escolar Cívico, Militar que estuvo precedido por el acto protocolar con la presencia de las banderas nacionales y provinciales de todas las instituciones educativas -de nivel inicial, primario, secundario y superior- formadas en las laterales del palco oficial. Frente a ellos estaban formadas las filas de las diferentes fuerzas armadas y de seguridad, como Regimiento, VGM, Gendarmería y Policía.

El inicio a la ceremonia en conmemoración por el 165° Aniversario estuvo en la voz del Mayor Guillermo Walter Aballay quien presentó los efectivos formados al Jefe del RIM 11, Teniente Coronel Franco Milton Gabriel Ponce, quien hizo el paso de revista y saludó a los efectivos formados acompañado por el Intendente Gustavo Soto.

Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional, que además fue interpretado en lenguaje de señas por Sara Escudero, una jóven estudiante tupungatina; y se dió paso luego al Cura Párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Socorro, Alejandro Squizziato y en representación del Consejo Pastoral de las Iglesias Evangélicas, Pastor Rodolfo Farias.

“Lo he vivido con la felicidad y el amor de todos los tupungatinos, y más en mi caso de haber nacido en Tupungato, de haberme criado, y de haber tenido la responsabilidad de haber sido Intendente dos veces de este departamento, también mi paso por el Concejo Deliberante, son todas sensaciones muy lindas que uno vive y me siento agradecido con los ciudadanos de Tupungato por el acompañamiento, por el respeto, por la crítica también en estos años y a la familia municipal por su día del empleado municipal y a todos ellos porque sin dudas tampoco la gestión sería posible, y a mi equipo de trabajo que me ha acompañado en todos estos años” refirió emocionado Soto ya cerca de despedirse de su mandato como jefe comunal.

Cientos de niños de escuelas y colegios pasaron frente al palco de autoridades, como así también deportistas; artistas de diversas índoles, agrupaciones gauchas -que representan gran parte de las tradiciones e historia de esta bendita tierra-, y por supuesto asociaciones civiles y fuerzas de seguridad que hacen también a la integridad de Tupungato.

También le dió su toque especial la Feria Artesanal, que tuvo positivas ventas y propuestas diversas.

Emoción y alegría expresaron orgullosos todos y cada uno de los que desfilaron por la calle céntrica del departamento, que congregó la participación de más de 200 instituciones y 10.000 asistentes que denotaban el sentir de la comunidad, el deseo nuevas oportunidades, logros y metas por cumplir.