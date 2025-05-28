Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Una nena de 8 años fue raptada y abusada por un hombre que la subió a su vehículo: ocurrió en Cordón del Plata

El caso está en manos del fiscal Pablo Fossaroli.

Durante el día de ayer, una niña de 8 años habría sufrido un abuso por parte de una conductor de un vehículo en la zona de Cordón del Plata.

La información que surge en primera instancia de posteos en redes sociales, y confirmada a El Cuco Digital por distintas fuentes, indica que una menor de 8 años, fue subida a un vehículo blanco de reparto, donde según habría reconocido la niña, fue abusada.

El hecho habría sido perpetrado en una de las calles de la zona, por el conductor del vehículo, quien vestía una remera azul,

La información extraoficial a la que se pudo acceder, marca que la menor había salido de su casa, rumbo a la escuela, cuando desde una camioneta furgón blanca la intercepta y el conductor le dice que “la va acercar a la escuela”.

Diario El Cuco pudo hablar brevemente con el fiscal a cargo, el doctor Pablo Fossaroli, quien expresó: “La investigación está en curso, hasta el momento no se ha podido dar con el autor del hecho y estamos a la espera de medidas investigativas, motivo por el cual no puedo brindarle mayores detalles para no entorpecer las mismas. Le pido pido el resguardo de cualquier tipo de dato que vayan a brindar respecto de la víctima al ser menor de edad por favor”.

Por el momento el caso se encuentra bajo secreto de sumario y se toman todas las medidas correspondientes para dar con el agresor y resguardar la integridad de la menor de edad. Se ha dado intervención a todos los organismos encargado de trabajar con menores en estos casos.

