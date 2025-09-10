Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

Se trata de la escuela secundaria Marcelino Blanco.

Una situación de mucho caos se está viviendo en la mañana de este miércoles en el departamento de La Paz, luego de conocerse que una adolescente de 14 años, ingresó a la escuela secundaría Marcelino Blanco, con un arma y disparó al menos en dos oportunidades.

Por el hecho, no se han reportado lesionados y por protocolo el establecimiento fue evacuado inmediatamente. Efectivos del cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), trabajan en el lugar debido a que la joven se encuentra atrincherada en el patio del establecimiento.

Según información que se aportó al medio El Cuco Digital, la alumna sería hija de un efectivo policial y el arma con la que llegó al establecimiento educativo sería una 9 milímetros reglamentaria propiedad del progenitor. Por otro lado se informó también que tendría armas blancas.

Si bien no se conocen los motivos que llevaron a la adolescente a tomar esta decisión, a trascendido que lo que motivó este accionar de la menor es que sería víctima de bulling dentro del establecimiento. Estando atrincherada pide a gritos por una profesora de historia.

Griselda Digier, quien es la fiscal de menores en el departamento del Este provincial se encuentra en el lugar del hecho, ya que por el momento continúa la negociación para que la menor entregue el arma.