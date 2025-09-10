Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 12, 2025

logo el cuco digital

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se trata de la escuela secundaria Marcelino Blanco.

Una situación de mucho caos se está viviendo en la mañana de este miércoles en el departamento de La Paz, luego de conocerse que una adolescente de 14 años, ingresó a la escuela secundaría Marcelino Blanco, con un arma y disparó al menos en dos oportunidades.

Por el hecho, no se han reportado lesionados y por protocolo el establecimiento fue evacuado inmediatamente. Efectivos del cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), trabajan en el lugar debido a que la joven se encuentra atrincherada en el patio del establecimiento.

Según información que se aportó al medio El Cuco Digital, la alumna sería hija de un efectivo policial y el arma con la que llegó al establecimiento educativo sería una 9 milímetros reglamentaria propiedad del progenitor. Por otro lado se informó también que tendría armas blancas.

Si bien no se conocen los motivos que llevaron a la adolescente a tomar esta decisión, a trascendido que lo que motivó este accionar de la menor es que sería víctima de bulling dentro del establecimiento. Estando atrincherada pide a gritos por una profesora de historia.

Griselda Digier, quien es la fiscal de menores en el departamento del Este provincial se encuentra en el lugar del hecho, ya que por el momento continúa la negociación para que la menor entregue el arma.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO