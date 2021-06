¡Una nueva campaña! Mujeres con o sin obra social podrán realizarse el PAP en Vista Flores

Será el 7 de junio por orden de llegada.

Mujeres del Valle de Uco, con o sin obra social, podrán realizarse la prueba del Papanicolaou el próximo lunes 7 de junio de 8 a 13 horas en el Centro de Salud ubicado en Vista Flores, Tunuyán.

Paola Lombardi, médica encargada del centro de salud en comunicación con El Cuco Digital contó que esta es la segunda campaña que organizan en el año. “El pasado 8 de marzo hicimos una donde vinieron unas 40 mujeres, así que esta vez esperamos que vengan más”.

“Queremos invitar a todas a hacerse este examen. No duele, no toma mucho tiempo y puede salvarnos la vida. No puede ser que todavía sigan muriendo mujeres por cáncer de cuello uterino cuando se puede prevenir con este estudio”, agregó la profesional de la salud.

Por otro lado, Lombardi también destacó que en caso de ser necesario se les pide a las pacientes otros exámenes, como ecografías mamarías o lo que esté necesitando para un control generalizado.

Por último, la doctora detalló que la atención será por orden de llegada. “Las esperamos. Se tienen que animar. El único requisito es no estar menstruando”

¿Qué es la prueba del Papanicolaou?

El PAP o Papanicolalu es el estudio para detectar posibles lesiones en el útero que puedan ser cancerosas y está destinado a mujeres entre los 25 y 65 años que nunca se hayan hecho este estudio o que hayan pasado más de 3 años del último.

En nuestro país, el cáncer cérvico-uterino es el segundo que causa muerte en las mujeres. Se estima que hay un alto porcentaje de la población femenina que desconoce que este tipo de enfermedad es prevenible si se realizan los controles ginecológicos en tiempo y forma.