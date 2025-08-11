Una pareja de Tupungato sufrió graves heridas tras un vuelco en la Ruta 143

Tanto el hombre como la mujer, fueron trasladados al hospital Teodoro Schestakow.

Minutos antes de las 15 horas del domingo, personal policial fue alertado por un accidente en Ruta 143 a la altura del Divisadero donde una pareja había resultado con lesiones de consideración.

Al arribar al punto se solicitó al Servicio Coordinado de Emergencias, que trasladó al hombre de 65 años y a una acompañante de 67, al hospital Teodoro Schestakow, en el departamento de San Rafael. Quien manejaba el rodado fue diagnosticado con triple fractura de su miembro superior izquierdo, en tanto su acompañante ingresó al nosocomio con politraumatismos graves por cinemática y fractura expuesta grave del brazo izquierdo.

Según el informe del Ministerio de Seguridad, la pareja se trasladaba en un Chevrolet Agile de Sur a Norte, por la Ruta 143 y por motivos que son investigados, el conductor perdió el rodado, despistó y terminó volcando sobre la parte Oeste de la calzada.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica.