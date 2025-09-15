Facebook X-twitter Youtube Instagram

Una pareja fue asaltada en el ex Club de Pesca de Tunuyán: los amenazaron con un arma blanca

Foto archivo de Comisaría 15º, Tunuyán
Tras el robo, los agresores se dieron a la fuga en dirección a calle Laprida.

El domingo a las 20:05 horas, se registró un hecho delictivo en el interior del ex Club de Pesca, ubicado en calle Pública s/n, en el departamento de Tunuyán. Según informaron desde la Comisaría 15, una mujer de 42 años, fue víctima de un asalto mientras se encontraba acompañada por su pareja.

Ambos fueron abordados por dos sujetos que, mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca, lograron sustraerles dos teléfonos celulares un Samsung y un TCL 20, ambos de color negro y un equipo de mate. Tras el robo, los agresores se dieron a la fuga en dirección a calle Laprida.

La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal quien ordenó la recepción de la denuncia y el inicio de las actuaciones correspondientes.

