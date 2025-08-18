Facebook X-twitter Youtube Instagram

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Fue trasladado al hospital Central en grave estado.

Pasadas las 4.30 de este lunes, personal policial de Comisaría 18, fue alertado por una riña callejera donde una persona había resultado gravemente herida tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Al llegar al sitio, calle La Virgen, en Eugenio Bustos, se constató el hecho y se solicitó al Coordinado de Emergencias para trasladar al herido que estaba tirado en el suelo. El mismo fue trasladado al Scaravelli, donde se lo logró estabilizar y se lo trasladó en grave estado al hospital Central, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Presenta un diagnóstico de disparo de arma de fuego que ingresó en la zona temporoparietal izquierda sin orificio de salida.

Además del ataque, los agresores, incendiaron una moto marca zanella 250 y dos bicicletas rodado 29, que eran propiedad del herido.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se dispuso del trabajo del personal de Científica que trabajó en la escena. Por su parte, el personal de investigaciones, montó un importante operativo en la zona para intentar dar con los responsables.

Según las primeras investigaciones, quien recibió el disparo estaba consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas y en un momento dado se hacen presentes los agresores  (serían conocidos por las personas que estaban en el lugar) y comenzó la discusión que terminó con el ataque de uno de ellos.

