noviembre 3, 2025

logo el cuco digital
Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Por el hecho una persona quedó detenida.

Durante la jornada del día sábado, personal policial de Comisaría 15, fue desplazado hasta calle Corrientes,  tras ser alertados por vecinos sobre una pelea entre tres personas.

Al llegar al lugar, el personal constató el hecho y se encontró en una vivienda a dos personas lesionadas con arma blanca, por lo que debió intervenir personal del Servicio Coordinado de Emergencias, quienes diagnosticaron a los heridos con heridas leves de producidas por una arma blanca.

Por esta razón, el personal actuante, y siguiendo las directivas de los superiores, detuvo al agresor, quien quedó a disposición de las autoridades. Además, se ordenó el trabajo del personal de la Policía Científica, quien realizó el trabajo correspondiente en el lugar.

Según lo informado por parte de las autoridades, el hecho se habría producido cuando el propietario del lugar, un hombre de 71 años, le reclamó el pago del alquiler a los dos inquilinos, ambos de 30 años.

