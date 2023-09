Una sancarlina se quedó con la copa mundial en un campeonato de peluquería

Nació en Tucumán, pero eligió San Carlos para vivir. Su emprendimiento arrancó hace 15 años y hoy es una de las mejores profesionales del mundo.

Josefina Corvalán tiene 43 años, es tucumana, pero sancarlina por adopción y en los últimos días se convirtió en campeona de la Expo Look que se realizó el 10 y 11 de septiembre en el Auditorio Bustelo de la Ciudad de Mendoza. Se trata de un certamen internacional donde también competieron estilistas de Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay en diferentes categorías de peinado.

Josefina inició su carrera como peluquera hace 15 años. Con cuatro hijos, combinaba su trabajo en el campo con los estudios para formarse en el proyecto de su vida, que además comparte con su esposo.

“Mientras trabajaba en el campo me pagaba el estudio, tengo cuatro hijos y no era nada fácil ya que no contaba con familia aquí en Mendoza. Vinimos de Tucumán a comenzar una nueva vida, mi marido también es peluquero”, contó Josefina a El Cuco Digital.

La peluquera resultó ganadora en la categoría de Alta Fantasía y Caracterización, Peinado Salón (libre creatividad sin postizos) y Peinado Esterillado (técnica de armar figuras con trenzas), lo que la llevó a coronarse campeona mundial.

“Llegué a competir porque me llamaba mucho la atención las pasarelas y fue un empujón, horas de dedicación y animarme a realizar trabajos en categoría peinados fiesta salón”, relató sobre el camino que la llevó a presentarse en el certamen.

“El momento más emocionante fue cuando vi pasar a mis modelos, ya me sentía que lo logré, exponer tu trabajo es algo hermoso, un arte”, destacó.