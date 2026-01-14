Uno por uno estos son los 12 candidatos a Reina y Rey del Adulto Mayor de Tunuyán

Actualmente hay 10 candidatas y 2 candidatos, quienes ya comenzaron a compartir actividades en conjunto.

El 27 de enero, a las 20 horas, el Auditorio Municipal será el escenario donde se elegirá a los nuevos Reyes del Adulto Mayor. El evento es organizado por el municipio y forma parte del programa anual destinado a generar espacios de encuentro para las personas mayores. Actualmente hay 10 candidatas y 2 candidatos, quienes ya comenzaron a compartir actividades en conjunto.

En la mañana de ayer se llevó a cabo el desayuno real, una instancia que permite que los postulantes se conozcan y dialoguen entre sí. También participaron representantes de las instituciones que acompañan a cada candidato y el intendente Emir Andraos, junto a los primeros reyes del Adulto Mayor de Tunuyán: Luis Márquez y Norma Sepúlveda.

“Siempre es bueno agradecer que la comunidad acompañe cada una de nuestras propuestas” destacó el jefe comunal. “Puedo garantizar la calidad del programa, la transparencia, la calidez del equipo de trabajo y el compromiso que ponemos en cada actividad, pero necesitamos de ustedes para seguir creciendo y convocando cada vez más adeptos” señaló.

Este encuentro refuerza la importancia del Estado presente, acompañando y conteniendo en una etapa de la vida donde muchas personas enfrentan momentos de soledad. Desde la Dirección de Adultos Mayores se impulsan actividades durante todo el año, como Viernes de Amigos, bingos, bailes y cenas a la canasta, que promueven la participión activa y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Candidatos a Reina y Rey del Adulto Mayor

• Juana Airoldi – Nº 1

• Liliana Morales – Nº 2

• Carmen Ramírez – Nº 3

• Leonor Ardiles – Nº 4

• Gladys Bielsa – Nº 5

• Susana Hurtado – Nº 6

• Carmen Abregú – Nº 7

• Hilda Pérez – Nº 8

• Audelina Silva – Nº 9

• Elsa Salinas – Nº 10

• Aníbal Ramón Araya – Nº 1

• José González – Nº 2

La Fiesta del Adulto Mayor se consolida como un espacio de integración y reconocimiento, donde cada participante vive una experiencia única junto a su familia y comunidad.

Fuente: Tunuyán