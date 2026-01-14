Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 18, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 18, 2026

logo el cuco digital

Uno por uno estos son los 12 candidatos a Reina y Rey del Adulto Mayor de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Actualmente hay 10 candidatas y 2 candidatos, quienes ya comenzaron a compartir actividades en conjunto.

El 27 de enero, a las 20 horas, el Auditorio Municipal será el escenario donde se elegirá a los nuevos Reyes del Adulto Mayor. El evento es organizado por el municipio y forma parte del programa anual destinado a generar espacios de encuentro para las personas mayores. Actualmente hay 10 candidatas y 2 candidatos, quienes ya comenzaron a compartir actividades en conjunto.

En la mañana de ayer se llevó a cabo el desayuno real, una instancia que permite que los postulantes se conozcan y dialoguen entre sí. También participaron representantes de las instituciones que acompañan a cada candidato y el intendente Emir Andraos, junto a los primeros reyes del Adulto Mayor de Tunuyán: Luis Márquez y Norma Sepúlveda.

“Siempre es bueno agradecer que la comunidad acompañe cada una de nuestras propuestas” destacó el jefe comunal. “Puedo garantizar la calidad del programa, la transparencia, la calidez del equipo de trabajo y el compromiso que ponemos en cada actividad, pero necesitamos de ustedes para seguir creciendo y convocando cada vez más adeptos” señaló.

Este encuentro refuerza la importancia del Estado presente, acompañando y conteniendo en una etapa de la vida donde muchas personas enfrentan momentos de soledad. Desde la Dirección de Adultos Mayores se impulsan actividades durante todo el año, como Viernes de Amigos, bingos, bailes y cenas a la canasta, que promueven la participión activa y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Candidatos a Reina y Rey del Adulto Mayor

• Juana Airoldi – Nº 1

• Liliana Morales – Nº 2

• Carmen Ramírez – Nº 3

• Leonor Ardiles – Nº 4

• Gladys Bielsa – Nº 5

• Susana Hurtado – Nº 6

• Carmen Abregú – Nº 7

• Hilda Pérez – Nº 8

• Audelina Silva – Nº 9

• Elsa Salinas – Nº 10

 

• Aníbal Ramón Araya – Nº 1

• José González – Nº 2

La Fiesta del Adulto Mayor se consolida como un espacio de integración y reconocimiento, donde cada participante vive una experiencia única junto a su familia y comunidad.

Fuente: Tunuyán 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre fue detenido tras un robo en San Carlos 

Tunuyán presentó a las 12 jóvenes que competirán por las coronas de Vendimia y Tonada

“Con un tramontina y al corazón”: apuñalaron a un hombre en Colonia Las Rosas durante la madrugada

Nicolás Aranda, el jinete de Tunuyán que representa a Mendoza en el famoso Festival de Jesús María

Riña con heridos en Tunuyán: cómo evoluciona el joven que fue gravemente lesionado

Tras el accidente en Potrerillos, María José Galdame fue dada de alta y se recupera favorablemente

El joven herido en una riña en Tunuyán salió de terapia intensiva y se recupera en sala común

Fuerte tormenta con granizo afectó zonas de Valle de Uco y dejó importantes pérdidas en la producción. Videos

Fue intervenido quirúrgicamente el joven herido en una riña en Tunuyán

El Ministerio de Seguridad busca blindar el sueldo de policías y penitenciarios en situaciones graves

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO