Uno por uno, estos son los artistas seleccionados para la Fiesta de la Vendimia Departamental 2026 de Tunuyán

Los ensayos para la Vendimia 2026 iniciarán en la primera semana de enero marcando el comienzo formal de la preparación. La Dirección de Cultura de la Municipalidad se estará comunicando con cada uno de los artistas seleccionados en el transcurso de esta semana para coordinar los trámites de contrato y las certificaciones necesarias especialmente para aquellos que sean menores de edad.
La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Cultura informa los resultados de los castings realizados en el Auditorio Municipal y en la Casa del Maestro, para definir el elenco de la Fiesta de la Vendimia 2026. El proceso de selección fue llevado a cabo por un jurado especializado compuesto por Matías González en Teatro, Adrián Constanzo en Danza Contemporánea y Alberto Giménez en Danzas Folclóricas garantizando la calidad artística del conjunto.
A continuación se detallan los artistas seleccionados para formar parte de la Fiesta de la Vendimia Departamental 2026:
TEATRO
TITULARES:
BARCENILLA, FAUSTINA
CANALES, CATALINA
CARDOZO, CAMILA
CAZORLA, JUAN
CONTRERAS, SOFIA
CORINTI, NICOLAS
DE PEDRO, RAMIRO
DOMINGUEZ, JOSÉ
FRONTANEL, BELÉN
GALDAME, LUDMILA
GELVEZ, ESTEBAN
GUTIERREZ, PABLO
LOPEZ, CARLA
LOZA, CECILIA
MARTIN, FRANCISCO
MENDEZ, OMAR
MERCADO, CELESTE
ORTUBIA, EMANUEL
PEREZ, JEREMIAS
PINEIRA, EMANUEL
PIZARRO, CAMILA
RODRIGUEZ, CECILIA
SUAREZ, ISABEL
TAGUA, PAOLA
TAPIA, ZOE
VILCHEZ, GABRIEL
SUPLENTES
VARGAS, BRAULIO
ESPER, MARIAN
ARAYA, GLORIA
LUNA, TIZIANA
PEREZ, FELIZA
SALINAS, JULIAN
DANZA CONTEMPORÁNEA
TITULARES:
ACUÑA ANGELA
AGUIRRE, BELLA
ARACENA AMBAR
ARSE ANASTACIA
BALLESTERO, DANA
BALMACEDA GUADALUPE
BAZAN RENATA
BAZAN VALENTINA
BRUNO LUANA
BRUNO PILAR
BUENO MARTINA
CANO ISABELLA
CASTILLO LILEN
CHACON AGOSTINA
CHAMBELA JOSEFINA
COPA BRIAN
CORINTI YASMIN
CORNEJO MILAGROS
DI PIETRO LUISINA
ESCUDERO MARIANO
ESPINOSA LUZ
FARANA IARA
GALDAME SOFIA
GARCIA EXEQUIEL
GODOY DELFINA
GOMEZ, LAUTARO
GONZALES REGGINA
GUERRERO TIZIANA
GUZMAN LUDMILA
LARA, GUADALUPE
LAUTARO CORDOBA
LOPEZ MILLA
MARIANETTI AVRIL
MARTINEZ SOFIA
MARTINEZ SOL
MILAROS, CARMONA
MORALES REGINA
MORENO, ENZO
MUSSARI MARIELA
OCAMPO SOFIA
OLIVA, FLORENCIA
OLMEDO JULIANA
ORTIZ LUDMILA
PALLERES RODRIGO
PAVEZ JEREMIAS
PAZ CONSTANZA
PEREZ IRINA
ROMERO LUANA
ROMERO MAIA
SPAPOLA SOFIA
TATIANA BRITOS
TELPUK AXEL
TELPUK ERIC
TORRES LAUREANO
VARGAS AITANA
VILLALOBOS MARA
VILLAROEL MILAGROS
VILLEGAS AGUSTINA
ZABALA CIELO
GONZALEZ, CELESTE
SUPLENTES:
ARGUELLO, ARIADNA
PEREIRA, ANGIE
ESTAY, PAULA
ESTRELLA, CRISTINA
CHICHINGA, GUADALUPE
MEDINA, ZAHIRA
FOLCLORE
VARONES TITULARES:
ACUÑA BRUNO
ACUÑA SIMÓN
AGUILERA MATIAS
AMADO MAXIMILIANO
ASIS JOAQUÍN
BARZOLA JOSÉ
BASTIAS LEANDRO
BAZÁN MARIANO
BERRIOS BAUTISTA
BRIZZIO JUAN
BRUNA DAMIAN
BUSTOS LAUTARO
CAMPOS TOMÁS
CORDERO JOSÉ
CORDERO JUAN
CORIA LAUTARO
CORINTI GABRIEL
CRUZATI ITALO
DELGADO IGNACIO
ESCALANTE PIÑA EZEQUIEL
GODOY ESTEBAN
JOFRÉ MARTÍN
LEGUIZAMÓN DARIO
LIZARRAGA LEONEL
LUCERO MAURICIO
MARADONA DIEGO
MARCHANT VALENTIN
MARS VALENTINO
MENDEZ FRANCO
MONTAÑO GUSTAVO
MONTIEL YAMIL
MOYANO ALEXIS
MUÑOZ VALENTINO
OSORIO FRANCISCO
PAREJAS MARTÍN
PEÑALOZA MARIO
POLLA ELIEL
ROJAS EZEQUIEL
SUAREZ FRANCO
ULLOA JOAQUÍN
SUPLENTES:
PEÑALOZA DARIO
VEGA SANTIAGO
HERRERA AGUSTÍN
VEGA BAUTISTA
AGUIAR BENJAMÍN
VEGA VALENTINO
MERCADO CRISTIAN
VARONES ADULTOS:
FARIAS MIGUEL
GALDAME MARCELO
GONZÁLEZ BENITO
MAAS PEDRO
MARS JOSÉ (Tanda 20)
MASTRONTONIO JOSÉ
MONTIEL NESTOR
ORTUBIA JUAN
SPINOZA ULADISMAR
VERGARA MARIO
SUPLENTES:
SISTERNA CARLOS
GUEVARA JUAN
ALONSO MARTÍN
MARTÍN POLICARPO
CECHI OSCAR
MUJERES TITULARES:
AMADO JULIETA
ANZORENA SUSANA
ARENAS ABIGAIL
ARENAS AIXA
ASTUDILLO BRISA
AVEIRO JOANA
BARBOZA ROCÍO
BARRIGÓN GUADALUPE
BERRIOS JULIETA
CORDOBA GUADALUPE
CORONEL VALENTINA
CRUZATI LUCÍA
DOMINGUEZ ROCÍO
DOMINGUEZ SOFIA
ESPEJO JULIETA
FERNÁNDEZ PAMELA
FIOCHETTI VICTORIA
GALLARDO SABRINA
GARAY CANDELA
GONZALEZ LUCIA
IRRUTIA PRISCILA
MEDINA MARIANELA
MENDEZ MILAGROS
MENDEZ MORENA
MONTENEGRO VALENTINA
MORALES MARÍA SELENE
NIMOTH ZAHIRA
NUÑEZ SHEILA
OLGUÍN JESSICA
OLGUIN MICAELA
PAREJAS LUCERO
PAVEZ JOSEFINA
RIVAS AGUSTINA
SANCHO ANGELINA
SILVA DAIANA
SILVA LUDMILA
SOTO SOLANGE
TORALES CINTIA
VEGA YAMILA
VERGARA MORENA
ZALARAYAN ANGELINA
SUPLENTES:
MEDRANO BRENDA
FRIAS MARIA
VILLEGAS ANTONELA
GAUTIER ROMINA
DELGADO LAURA
MUJERES ADULTAS:
ÁLVAREZ MARÍA
ÁLVAREZ TERESA
BARRIONUEVO ROXANA
CONTRERA LILIANA
GUTIERREZ AMELIA
HERRERA YANINA
MORALES GISELA
PEÑALOZA ROXANA
PEREZ NANCY
TRIVIÑO ANDREA
SUPLENTES:
BARZOLA MARÍA
MOYANO ELIANA
BARRIGÓN MÓNICA
AMAYA YESICA
ORTUBIA MAGDALENA
Fuente: Municipalidad de Tunuyán