noviembre 28, 2025

logo el cuco digital
noviembre 28, 2025

logo el cuco digital

Uno por uno, estos son los artistas seleccionados para la Fiesta de la Vendimia Departamental 2026 de Tunuyán

Los ensayos para la Vendimia 2026 iniciarán en la primera semana de enero marcando el comienzo formal de la preparación. La Dirección de Cultura de la Municipalidad se estará comunicando con cada uno de los artistas seleccionados en el transcurso de esta semana para coordinar los trámites de contrato y las certificaciones necesarias especialmente para aquellos que sean menores de edad.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Cultura informa los resultados de los castings realizados en el Auditorio Municipal y en la Casa del Maestro, para definir el elenco de la Fiesta de la Vendimia 2026. El proceso de selección fue llevado a cabo por un jurado especializado compuesto por Matías González en Teatro, Adrián Constanzo en Danza Contemporánea y Alberto Giménez en Danzas Folclóricas garantizando la calidad artística del conjunto.

A continuación se detallan los artistas seleccionados para formar parte de la Fiesta de la Vendimia Departamental 2026:

TEATRO

TITULARES:

BARCENILLA, FAUSTINA

CANALES, CATALINA

CARDOZO, CAMILA

CAZORLA, JUAN

CONTRERAS, SOFIA

CORINTI, NICOLAS

DE PEDRO, RAMIRO

DOMINGUEZ, JOSÉ

FRONTANEL, BELÉN

GALDAME, LUDMILA

GELVEZ, ESTEBAN

GUTIERREZ, PABLO

LOPEZ, CARLA

LOZA, CECILIA

MARTIN, FRANCISCO

MENDEZ, OMAR

MERCADO, CELESTE

ORTUBIA, EMANUEL

PEREZ, JEREMIAS

PINEIRA, EMANUEL

PIZARRO, CAMILA

RODRIGUEZ, CECILIA

SUAREZ, ISABEL

TAGUA, PAOLA

TAPIA, ZOE

VILCHEZ, GABRIEL

SUPLENTES

VARGAS, BRAULIO

ESPER, MARIAN

ARAYA, GLORIA

LUNA, TIZIANA

PEREZ, FELIZA

SALINAS, JULIAN

DANZA CONTEMPORÁNEA

TITULARES:

ACUÑA ANGELA

AGUIRRE, BELLA

ARACENA AMBAR

ARSE ANASTACIA

BALLESTERO, DANA

BALMACEDA GUADALUPE

BAZAN RENATA

BAZAN VALENTINA

BRUNO LUANA

BRUNO PILAR

BUENO MARTINA

CANO ISABELLA

CASTILLO LILEN

CHACON AGOSTINA

CHAMBELA JOSEFINA

COPA BRIAN

CORINTI YASMIN

CORNEJO MILAGROS

DI PIETRO LUISINA

ESCUDERO MARIANO

ESPINOSA LUZ

FARANA IARA

GALDAME SOFIA

GARCIA EXEQUIEL

GODOY DELFINA

GOMEZ, LAUTARO

GONZALES REGGINA

GUERRERO TIZIANA

GUZMAN LUDMILA

LARA, GUADALUPE

LAUTARO CORDOBA

LOPEZ MILLA

MARIANETTI AVRIL

MARTINEZ SOFIA

MARTINEZ SOL

MILAROS, CARMONA

MORALES REGINA

MORENO, ENZO

MUSSARI MARIELA

OCAMPO SOFIA

OLIVA, FLORENCIA

OLMEDO JULIANA

ORTIZ LUDMILA

PALLERES RODRIGO

PAVEZ JEREMIAS

PAZ CONSTANZA

PEREZ IRINA

ROMERO LUANA

ROMERO MAIA

SPAPOLA SOFIA

TATIANA BRITOS

TELPUK AXEL

TELPUK ERIC

TORRES LAUREANO

VARGAS AITANA

VILLALOBOS MARA

VILLAROEL MILAGROS

VILLEGAS AGUSTINA

ZABALA CIELO

GONZALEZ, CELESTE

SUPLENTES:

ARGUELLO, ARIADNA

PEREIRA, ANGIE

ESTAY, PAULA

ESTRELLA, CRISTINA

CHICHINGA, GUADALUPE

MEDINA, ZAHIRA

FOLCLORE

VARONES TITULARES:

ACUÑA BRUNO

ACUÑA SIMÓN

AGUILERA MATIAS

AMADO MAXIMILIANO

ASIS JOAQUÍN

BARZOLA JOSÉ

BASTIAS LEANDRO

BAZÁN MARIANO

BERRIOS BAUTISTA

BRIZZIO JUAN

BRUNA DAMIAN

BUSTOS LAUTARO

CAMPOS TOMÁS

CORDERO JOSÉ

CORDERO JUAN

CORIA LAUTARO

CORINTI GABRIEL

CRUZATI ITALO

DELGADO IGNACIO

ESCALANTE PIÑA EZEQUIEL

GODOY ESTEBAN

JOFRÉ MARTÍN

LEGUIZAMÓN DARIO

LIZARRAGA LEONEL

LUCERO MAURICIO

MARADONA DIEGO

MARCHANT VALENTIN

MARS VALENTINO

MENDEZ FRANCO

MONTAÑO GUSTAVO

MONTIEL YAMIL

MOYANO ALEXIS

MUÑOZ VALENTINO

OSORIO FRANCISCO

PAREJAS MARTÍN

PEÑALOZA MARIO

POLLA ELIEL

ROJAS EZEQUIEL

SUAREZ FRANCO

ULLOA JOAQUÍN

SUPLENTES:

PEÑALOZA DARIO

VEGA SANTIAGO

HERRERA AGUSTÍN

VEGA BAUTISTA

AGUIAR BENJAMÍN

VEGA VALENTINO

MERCADO CRISTIAN

VARONES ADULTOS:

FARIAS MIGUEL

GALDAME MARCELO

GONZÁLEZ BENITO

MAAS PEDRO

MARS JOSÉ (Tanda 20)

MASTRONTONIO JOSÉ

MONTIEL NESTOR

ORTUBIA JUAN

SPINOZA ULADISMAR

VERGARA MARIO

SUPLENTES:

SISTERNA CARLOS

GUEVARA JUAN

ALONSO MARTÍN

MARTÍN POLICARPO

CECHI OSCAR

MUJERES TITULARES:

AMADO JULIETA

ANZORENA SUSANA

ARENAS ABIGAIL

ARENAS AIXA

ASTUDILLO BRISA

AVEIRO JOANA

BARBOZA ROCÍO

BARRIGÓN GUADALUPE

BERRIOS JULIETA

CORDOBA GUADALUPE

CORONEL VALENTINA

CRUZATI LUCÍA

DOMINGUEZ ROCÍO

DOMINGUEZ SOFIA

ESPEJO JULIETA

FERNÁNDEZ PAMELA

FIOCHETTI VICTORIA

GALLARDO SABRINA

GARAY CANDELA

GONZALEZ LUCIA

IRRUTIA PRISCILA

MEDINA MARIANELA

MENDEZ MILAGROS

MENDEZ MORENA

MONTENEGRO VALENTINA

MORALES MARÍA SELENE

NIMOTH ZAHIRA

NUÑEZ SHEILA

OLGUÍN JESSICA

OLGUIN MICAELA

PAREJAS LUCERO

PAVEZ JOSEFINA

RIVAS AGUSTINA

SANCHO ANGELINA

SILVA DAIANA

SILVA LUDMILA

SOTO SOLANGE

TORALES CINTIA

VEGA YAMILA

VERGARA MORENA

ZALARAYAN ANGELINA

SUPLENTES:

MEDRANO BRENDA

FRIAS MARIA

VILLEGAS ANTONELA

GAUTIER ROMINA

DELGADO LAURA

MUJERES ADULTAS:

ÁLVAREZ MARÍA

ÁLVAREZ TERESA

BARRIONUEVO ROXANA

CONTRERA LILIANA

GUTIERREZ AMELIA

HERRERA YANINA

MORALES GISELA

PEÑALOZA ROXANA

PEREZ NANCY

TRIVIÑO ANDREA

SUPLENTES:

BARZOLA MARÍA

MOYANO ELIANA

BARRIGÓN MÓNICA

AMAYA YESICA

ORTUBIA MAGDALENA

Fuente: Municipalidad de Tunuyán

