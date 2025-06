Uso responsable de redes sociales: pautas para prevenir suplantaciones y estafas

El Ministerio de Seguridad y Justicia ofrece consejos para el uso seguro de redes sociales, como Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp. Con medidas como la verificación en dos pasos, contraseñas robustas y la revisión periódica de dispositivos conectados, se busca reducir el riesgo de suplantaciones de identidad y estafas virtuales, promoviendo un entorno digital más seguro para todos.

En el marco de su compromiso por fortalecer la seguridad cibernética, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia brinda una serie de recomendaciones preventivas para el uso seguro de plataformas digitales como Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp.

La iniciativa tiene como objetivo alertar sobre los riesgos vinculados al acceso no autorizado a cuentas personales, la suplantación de identidad y la exposición involuntaria de datos sensibles. A través de acciones concretas, se busca reducir las posibilidades de ser víctima de delitos virtuales.

Entre las principales medidas recomendadas se destaca la activación de la verificación en dos pasos, una herramienta que agrega una capa adicional de seguridad y que puede configurarse mediante aplicaciones como Google Authenticator o Authy. Esta opción es más segura que la verificación por SMS y permite controlar mejor el acceso a las cuentas desde dispositivos desconocidos.

También se aconseja el uso de contraseñas robustas y únicas, compuestas por combinaciones de letras, números y símbolos, evitando información personal como fechas de nacimiento o nombres familiares. Para gestionarlas de forma segura, se recomienda utilizar gestores de contraseñas confiables.

Otra práctica fundamental es revisar periódicamente los dispositivos con sesiones activas. En caso de detectar equipos no reconocidos o en desuso, se deben cerrar esas sesiones inmediatamente. Ajustar las configuraciones de privacidad en cada red social permite limitar el alcance de las publicaciones y controlar quién puede interactuar con el perfil.

Respecto de los mensajes directos, se sugiere no abrir enlaces provenientes de fuentes desconocidas o con contenido urgente. En espacios públicos, el uso de una VPN (Red Privada Virtual) ayuda a cifrar la información y protegerla de eventuales interceptaciones en redes wifi abiertas.

Además, se recomienda revisar las aplicaciones de terceros vinculadas a las cuentas y eliminar aquellas que no se reconozcan o ya no se utilicen. Activar notificaciones sobre inicios de sesión desde nuevos dispositivos puede servir como alerta ante posibles accesos no autorizados.

Fuente: Gobierno de Mendoza