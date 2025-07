Vacaciones de Invierno en Tupungato: teatro, juegos y diversión para toda la familia

Con el inicio del receso escolar de invierno, la Municipalidad de Tupungato invita a disfrutar de espectáculos teatrales y actividades recreativas pensadas especialmente para niñas, niños y jóvenes.

Para las dos semanas de descanso escolar que tienen niñas, niños, jóvenes y algunos adultos, la Muni de Tupungato ha pensado días especiales de propuestas recreativas -de juegos y kermés- y destacadas presentaciones artísticas de la Obra “La Niña Genio” -una adaptación de la reconocida película Matilda que será interpretada por un elenco integrado por bailarines, actores y actrices tupungatinos; y la Obra “Lunática Aventurera” -con funciones distendidas para infancias con Trastorno de Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), además desde el Gobierno de Mendoza facilitan la llegada de la Obra de Títeres “Clara el Agua”.

Todas las tardes -previo a las funciones de “La Niña Genio”- los más peques podrán divertirse con diferentes actividades recreativas en los playones deportivos municipales.

Posteriormente según el distrito podrán ver el espectáculo artístico musical en el Salón de Actividades Culturales Artísticas o en los playones deportivos de San José y Cordón del Plata.

Sinopsis

Obra “La Niña Genio”

En este espectáculo, artistas tupungatinos -mediante el teatro y la danza- relatarán la historia de una niña con grandes dotes de inteligencia que junto con sus amigos logran cambiar la perspectiva de su escuela. A través del colorido y la música, el público será testigo de la emoción y risas de esta puesta en escena con esencia tupungatina.

Obra “Lunática Aventura”

Es una aventura lunática, llena de humor, preguntas y juegos. Un niño curioso, su amiga brillante y un ratón intrépido viajan por mundos fantásticos guiados por la imaginación, la amistad y el deseo de descubrir. Una obra que celebra el juego como motor del conocimiento.

Esta puesta podrá verse en el Hotel Turismo Tupungato en un ambiente amigable y relajado, con un espacio accesible para personas con sensibilidades sensoriales diversas como TEA y TDAH.

Obra de títeres “Clara el agua”

Muquin el duende de las flores busca lo necesario para que una semilla crezca grande como un árbol, recibiendo la ayuda de los niños y domisol el gusano cantor, logra con éxito la siembra, descubriendo lo importante y necesaria que es el agua para la vida. En búsqueda de la misma se encuentra con Gocho el mono fugado del circo que le advierte de un monstruo que no deja que nadie se acerque al río, contando con la ayuda de los niños se anima a continuar.

Rita la viborita cansada de tanta contaminación espanta a cualquiera que llegue al agua. Al encontrarse con Muquin y los niños los invita a ser guardianes del agua.

Recorrido de colectivos

Siguiendo la premisa de un municipio federal habrá recorrido de colectivos gratuitos para que todos participen de las propuestas; los traslados y las funciones están segmentadas entre localidades cercanas entre sí. Las salidas serán desde los distritos, según agenda de vacaciones, con destino al Salón de Actividades Culturales Artísticas con inicio de recorrido a las 15h y de igual manera habrá colectivos para llegar a los playones de San José y Cordón del Plata, a partir de las 14h.

Agenda de Vacaciones

MARTES 8 y JUEVES 10

Propuestas recreativas

16h l Playón deportivo Ciudad (calle Mathons y Secundino Gómez)

“La Niña Genio”

17h l Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175)

Retiro de tickets: el mismo día de las funciones, de 8 a 14h en la Dirección de Cultura, (calle 9 de julio 175).

VIERNES 11

Recorrido para distrito Cordón del Plata Costa Canal 1, Costa Canal 2, Loteo Pellegrini, C. La Primavera, C. Marconi

Propuestas recreativas

16h l Playón Deportivo Ciudad

“La Niña Genio”

17h l Salón de Actividades Culturales Artísticas

SÁBADO 12

Recorrido para distritos Villa Bastías | El Peral

Recorrido 1: B° Arcoiris, C. Filipini, Loteo Bigolotti

Recorrido 2: Rotonda del Trabajador, Blvd. Correa, C. Real, Esc. Juan B. Alberdi, C. La Costa, C. Alto Verde

Destino: distrito San José

Propuestas recreativas

15h l Playón Deportivo distrital (calle La Gloria y Benito Aranda)

“La Niña Genio”

16h l Playón Deportivo distrital

Distrito Ciudad

Obra de títeres “Clara el agua”

16h l Salón de Actividades Culturales Artísticas

Retiro de tickets: el mismo día de la función, de 8 a 14h en la Dirección de Cultura, (calle 9 de julio 175).

DOMINGO 13

Recorrido para distritos Anchoris, Zapata, La Arboleda y El Zampal:

Recorrido 1: Ruta 40, B° Los Monos, B° Los Cerezo, B° Viejo Peral, B° Nogal Negro, B° La Fe, B° Santa Ana, Ruta 96

Recorrido 2: C. El Álamo, Loteo Franco, B° Acuamarus, Loteo Cendra, B° Aires de Tupungato

Destino: distrito Cordón del Plata

Propuestas recreativas

15h l Playón Deportivo distrital (calle Gdor. Felipe

Llaver y Córdoba)

“La Niña Genio”

16h l Playón Deportivo distrital

Distrito Ciudad

“Lunática Aventurera”

16h l Hotel Turismo Tupungato

Para niños y niñas con TDAH

LUNES 14

Recorrido para distrito Villa Bastías

Recorrido 1: B° 6 de septiembre, B° Confraternidad, C. Belgrano Norte

Recorrido 2: Loteo Moyano, B° 23 de noviembre, C. Ahumada

Propuestas recreativas

16h l Playón Deportivo Ciudad

“La Niña Genio”

17h l Salón de Actividades Culturales Artísticas

MARTES 15

Recorrido para distrito La Arboleda: B° El Progreso, B° Aconcagua, Cjón. Blanco, Cjón. Baigorria.

Propuestas recreativas

16h l Playón Deportivo Ciudad

“La Niña Genio”

17h l Salón de Actividades Culturales Artísticas

MIÉRCOLES 16

Recorrido para distritos Gualtallary y Ciudad: Regimiento de Infantería de Montaña N° 11, C. La Costa, Esc. Hermenegildo Hidalgo, B° Las Jarillas, Loteo Sarmiento, Plaza

Divino Niño, C. La Vencedora, C. Roca

Propuestas recreativas

16h l Playón Deportivo Ciudad

“La Niña Genio”

17h l Salón de Actividades Culturales Artísticas

JUEVES 17

Recorrido para distritos El Zampal y La Arboleda B° Mirador de Estrellas, Loteo Blanco, Los Cerezos, Urquiza, B° El Zampal y La Arboleda, C. Iriarte, C. La Manga.

Propuestas recreativas

16h l Playón Deportivo Ciudad

“La Niña Genio”

17h l Salón de Actividades Culturales Artísticas

Próximamente la Muni informará de las propuestas de Vacaciones de Invierno para los distritos Anchoris, Santa Clara, Gualtallary y La Carrera.

La agenda completa de vacaciones se podrá consultar a través de la página web de la Municipalidad: www.tupungato.gov.ar.