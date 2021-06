Vacunación en Valle de Uco: en dos días inocularán a más de 2500 docentes y personal no docente

La nueva etapa tendrá lugar el jueves 3 y el viernes 4 de junio. Así será la inoculación por departamento.

Los equipos de Salud y de la DGE del Gobierno provincial en Valle de Uco, inician con los operativos de vacunación a personal docente y no docente de toda la región. Las autoridades provinciales han proyectado y organizado los espacios y los equipos a efectos de alcanzar en tiempo récord la inoculación de la mayor cantidad de docentes y miembros de las comunidades educativas. Los próximos jueves 3 y viernes 4 de junio inicia una nueva etapa destinada a aquellos docentes del grupo 1 (sin límite de edad) que no habían recibido la primera dosis, y mayores de 30 años de los grupos 2, 3 y 4 con la primera dosis.

En total, se planifica inocular a 2.645 docentes y no docentes de toda la región. En detalle, en dos días en Tunuyán se prevé alcanzar la inoculación de 1.033 personas, en Tupungato de 764 y en San Carlos de 848. La vacunación se realizará en el Hotel Turismo de Tupungato, en el MicroHospoital de La Consulta, San Carlos, y en el Hospital Antonio J. Scaravelli de Tunuyán.

Docentes y personal no docente que se vacunará

Grupo 1

-Personal de dirección y gestión de los establecimientos escolares de todos los niveles y modalidades.

-Inspectores/as y supervisores/as de todos los niveles y modalidades.

-Docentes frente a estudiantes de Nivel Inicial (se incluyen jardines maternales).

-Docentes del Primer Ciclo (1°, 2° y 3° grado) de Nivel Primario.

-Docentes de la modalidad de Educación Especial.

-Personal de dirección y gestión y docentes de SEOS y CAE.

-Equipos técnicos seccionales de DOAITE.

-Personal de dirección y gestión de Nivel Superior (rectores/as, vice-rectores/as, directores/as de Nivel [escuelas normales], regentes y/o secretarios académicos.

Grupo 2

-Secretarios/as, docentes de apoyo, docentes MATE, docentes de áreas especiales (Plástica, Educación Física, Teatro, Artes Visuales, Música, Inglés, etc.), docentes nocheros y similares de escuelas albergue, bibliotecarios/as, jefes/as generales de enseñanza práctica, MEP, ATP, jefes de sección de 30 años de edad o más.

-Miembros de los equipos del Servicio de Orientación de escuelas de Nivel Secundario Orientado, de la Modalidad Técnico-Profesional y de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

-Personal celador que desempeñe funciones de cocineros/as, calderistas, peones y serenos, que trabajen en establecimientos escolares de Educación Inicial, Primaria, Especial, Secundaria Orientada y Técnica, y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

-Jefes/as de preceptores/as y preceptores/as que desempeñen sus tareas en establecimientos escolares de Nivel Secundario Orientado y Técnico, de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

Grupo 3

-Docentes del Segundo Ciclo (4° a 7° grados) de Nivel Primario de 30 años de edad o más.

Grupo 4

-Docentes de escuelas de Nivel Secundario Orientado y Técnico, y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 30 años de edad o más.

Memorándums con grupos, días, horarios que deberán concurrir para ser vacunados

Tunuyán Memorandum 141: Primera dosis, grupo 2, 3 y 4 mayores de 30 años

La Dirección General de Escuelas comunica a través del Memorandum 141, que el jueves 3 y viernes 4 de junio se vacunará con la primera dosis a docentes y personal no docentes del departamento de Tunuyán a mayores de 30 años, correspondientes a los grupos: 2, 3 y 4.

El personal convocado deberá concurrir al Hospital Scaravelli (SUM), según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: jueves 3 de junio de 9 a 10.30.

DNI terminado en 1: jueves 3 de junio de 10.30 a 12.

DNI terminado en 2: jueves 3 de junio de 12 a 13.30.

DNI terminado en 3: jueves 3 de junio de 13.30 a 15.

DNI terminado en 4: jueves 3 de junio de 15 a 16.

DNI terminado en 5: viernes 4 de junio de 9 a 10.30.

DNI terminado en 6: viernes 4 de junio de 10.30 a 12.

DNI terminado en 7: viernes 4 de junio de 12 a 13.30.

DNI terminado en 8: viernes 4 de junio de 13.30 a 15.

DNI terminado en 9: viernes 4 de junio de 15 a 16.30.

Tunuyán Memorandum 142: primera dosis, grupo 1 sin límite de edad

La Dirección General de Escuelas comunica a través del Memorandum 142 que el viernes 4 de junio se vacunará con la primera dosis contra el COVID-19 sin límite de edad a docentes y personal educativo de grupo 1.

El personal convocado deberá presentarse en el Hospital Scaravelli, según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4: viernes 4 de junio de 13 a 14.

DNI terminado en 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 4 de junio de 14 a 16.

Tupungato Memorandum 143: Primera dosis, grupo 2, 3 y 4 mayores de 30 años

La Dirección General de Escuelas comunica a través del Memorandum 143 que el jueves 3 y viernes 4 de junio se vacunará con la primera dosis a docentes y personal no docente del departamento de Tupungato a mayores de 30 años correspondientes a los grupos: 2, 3 y 4.

El personal convocado deberá concurrir al Hotel Turismo Tupungato, según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: jueves 3 de junio de 9 a 10.

DNI terminado en 1: jueves 3 de junio de 10 a 11.

DNI terminado en 2: jueves 3 de junio de 11 a 12.

DNI terminado en 3: jueves 3 de junio de 12 a 13.

DNI terminado en 4: jueves 3 de junio de 13 a 14.

DNI terminado en 5: viernes 4 de junio de 9 a 10.

DNI terminado en 6: viernes 4 de junio de 10 a 11.

DNI terminado en 7: viernes 4 de junio de 11 a 12.

DNI terminado en 8: viernes 4 de junio de 12 a 13.

DNI terminado en 9: viernes 4 de junio de 13 a 14.

Tupungato Memorandum 144: primera dosis, grupo 1 sin límite de edad

La Dirección General de Escuelas comunica a través del Memorandum 144 que el viernes 4 de junio, se vacunará con la primera dosis contra el COVID-19 sin límite de edad a docentes y personal educativo del grupo 1.

El personal convocado deberá presentarse en el Hotel Turismo Tupungato, según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4: viernes 4 de junio de 13 a 13.30.

DNI terminado en 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 4 de junio de 13.30 a 14.

San Carlos Memorandum 145: Primera dosis, grupo 2, 3 y 4 mayores de 30 años

La Dirección General de Escuelas comunica a través del Memorandum 145 que el jueves 3 y viernes 4 de junio se vacunará con la primera dosis a docentes y personal no docentes del departamento de San Carlos a mayores de 30 años correspondientes a los grupos: 2, 3 y 4.

El personal convocado deberá concurrir al Microhospital de La Consulta, según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: jueves 3 de junio de 9 a 10.

DNI terminado en 1: jueves 3 de junio de 10 a 11.

DNI terminado en 2: jueves 3 de junio de 11 a 12.

DNI terminado en 3: jueves 3 de junio de 12 a 13.

DNI terminado en 4: jueves 3 de junio de 13 a 14.

DNI terminado en 5: viernes 4 de junio de 9 a 10.

DNI terminado en 6: viernes 4 de junio de 10 a 11.

DNI terminado en 7: viernes 4 de junio de 11 a 12.

DNI terminado en 8: viernes 4 de junio de 12 a 13.

DNI terminado en 9: viernes 4 de junio de 13 a 14.

San Carlos Memorandum 146: primera dosis, grupo 1 sin límite de edad

La Dirección General de Escuelas comunica a través del Memorandum 146 que el viernes 4 de junio se vacunará con la primera dosis contra el COVID-19 sin límite de edad a docentes y personal educativo del grupo 1.

El personal convocado deberá presentarse en el Microhospital La Consulta, según el siguiente cronograma:

-DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4: viernes 4 de junio de 13 a 13.30 horas.-DNI terminado en 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 4 de junio de 13.30 a 14 horas.

Requisitos

Es importante destacar que los convocados deben respetar los cronogramas propuestos concurriendo de acuerdo según al grupo que pertenecen y edad.

Es obligatorio presentarse con DNI original, declaración jurada versión papel o digital, lapicera y sanitizante personal.

No podrán vacunarse si los agentes no se encuentran cargados en el Sistema GEM. El personal que no pueda asistir en su día y horario correspondiente, deberá informarlo a través de: [email protected]