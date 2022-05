Vacunas y todos los requisitos para que las mascotas entren y salgan del país

Un perrito quedó varado en Ezeiza por tener la antirrábica vencida. Esa vacuna y un certificado veterinaria, entre otras cosas, son obligatorios. Los detalles.

Este jueves una noticia generó polémica en las redes sociales. Un perrito llamado Coco quedó varado en el Aeropuerto de Ezeiza porque tiene la vacuna antirrábica vencida y según explicó su familia, la única respuesta que ofrecieron desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) es deportarlo al país de donde llegó.

El can, de menos de un año y medio vivía con su adoptante, Franco Gavidia, en Hungría, país afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania, y hace algunos horas viajaron de regreso a la Argentina pero no dejaron ingresar al animal ya que se le venció la vacuna contra la rabia hace unos 8 días y no tiene un certificado médico que indique su estado de salud.

Gavidia es un jugador de handball argentino que disputa la liga de Hungría y marcó récords por la cantidad de países en los que compitió. Ahora reclama que su perro pueda iniciar una cuarentena y recibir aquí la dosis que lo ponga al día con el calendario de vacunación requerido.

El caso generó revuelo en las redes y muchos usuarios piden por la liberación a través de #LiberenACoco.

Desde el Senasa, el organismo encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos , explicaron: “Frente a este incumplimiento se informó al pasajero que viajaba con el animal, del procedimiento y la necesidad de que vuelva al país de origen para completar la documentación faltante. Asimismo, mientras se trabajó en la tramitación de su retorno con la línea aérea, -que se realizaría en el día de hoy-, desde el Senasa se avanzó en poner al perro en custodia dentro del aeropuerto, hasta que se resuelva su regreso a origen, salvaguardando su bienestar, brindándole los cuidados y el alimento necesario”.

Qué hay que tener en cuenta para ingresar a una mascota al país

Requisitos de importación de perros y gatos

•Todos los caninos y felinos domésticos que ingresen a la REPÚBLICA ARGENTINA desde cualquier país del mundo deben presentar un Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por la Autoridad Veterinaria del país de origen que contenga los requisitos sanitarios de Argentina (Resolución GMC 17/15).

•El Senasa autoriza el ingreso de animales amparados sanitariamente por un Pasaporte que reemplace al CVI, siempre que se encuentre vigente, que contenga la información sanitaria requerida por la Resolución GMC 17/15 y que sea refrendado o convalidado mediante firma y sello de la Autoridad Veterinaria de dicho país previo al traslado.

•Le sugerimos buscar la página web oficial del servicio o autoridad veterinaria del país en el cual se encuentra para conocer cómo y dónde gestionar el CVI.

•El CVI emitido por la autoridad sanitaria del país en el cual se encuentra es válido por 60 (sesenta) días para ingresar a la Argentina con su perro/gato, siempre que la vacuna antirrábica se encuentre vigente el día del ingreso.

•Uno de los idiomas del CVI deberá ser español.

•No se requiere Permiso de importación.

Requisitos sanitarios para obtener el Certificado Veterinario Internacional (CVI) según Resolución GMC 17/15:

1-CERTIFICADO DE SALUD:

emitido dentro de los diez (10) días previos a la fecha de emisión del CVI por un veterinario autorizado en el país de origen que acredite que dicho animal se encuentra clínicamente sano, sin evidencias de parasitosis y que está apto para su traslado.

2-VACUNACIÓN CONTRA RABIA:

Los perros y los gatos deben estar vacunados contra la rabia con vacunas autorizadas por la Autoridad Veterinaria del país de origen / procedencia y con inmunidad vigente según el plazo de validez otorgado por el laboratorio fabricante de la vacuna.

Cuando se trate de animales vacunados por primera vez, la vacuna debe haber sido aplicada al menos VEINTIÚN (21) días previos al ingreso a la República Argentina.

Si el perro o gato es menor de 3 (tres) meses, la Autoridad Veterinaria deberá certificar la edad del animal y que el mismo no ha estado en ninguna propiedad donde ha ocurrido algún caso de Rabia urbana en los últimos NOVENTA (90) días previos a su embarque.

Si el animal procede de un país o zona que cumple con las recomendaciones establecidas en el Código Terrestre de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) para ser declarado libre de Rabia, podrá ingresar sin la correspondiente inmunización contra esta enfermedad, debiendo la Autoridad Veterinaria emisora del CVI hacer constar esta condición de país o zona libre en dicho CVI o Pasaporte.

La Constancia de Vacunación Antirrábica original no debe ser retenida por ninguna Autoridad de control dentro de la ARGENTINA ni en el exterior. En todos los casos esta Constancia debe continuar en poder del propietario / responsable del animal.

3-DESPARASITACIÓN:

Tratamiento contra parásitos internos y externos dentro de los QUINCE (15) días previos a la fecha de emisión del CVI o a la intervención del Pasaporte, con productos veterinarios aprobados por la Autoridad Veterinaria del país de origen/procedencia.

Importación de mascotas no tradicionales.

Si ingresa al país con otro ANIMAL DE COMPAÑÍA / MASCOTAS NO TRADICIONALES (Hurones, conejos, hámster, aves, etc.) ya sea en forma definitiva o temporal, debe tramitar la autorización de importación previamente ante el Senasa, y tramitar el Certificado Veterinario Internacional en el país de origen. Para más información hacé click aquí.

