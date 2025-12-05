Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital

Valentina Morán sobre San Jorge: “en estas condiciones Mendoza no gana y pone en riesgo el agua”

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

En medio de la discusión suscitada alrededor del proyecto minero San Jorge, la diputada provincial peronista Valentina Morán, expresó su posición.

Si bien el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados provincial y ahora espera su resolución en el Senado, Valentina Morán, actual diputada peronista quien anticipó que votará en contra de la propuesta expuso algunos de los argumentos por los cuales se opone a esta iniciativa.

Para Morán, el proyecto San Jorge ha recibido serias advertencias desde el ámbito científico, las cuales han sido ignoradas durante su tratamiento legislativo.

Además, plantea que el régimen de regalías no dejará recursos para la provincia, ya que los montos son inferiores a los de otras provincias, e incluso a los que establece el RIGI.

Finalmente la actual diputada mencionó “en estas condiciones Mendoza no gana, pierde soberanía, renta y pone en riesgo un recurso muy importante como el agua”.

El proyecto se trata actualmente en la Cámara de Senadores y se debatirá su aprobación el próximo martes 9 de diciembre.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO