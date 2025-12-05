Valentina Morán sobre San Jorge: “en estas condiciones Mendoza no gana y pone en riesgo el agua”

En medio de la discusión suscitada alrededor del proyecto minero San Jorge, la diputada provincial peronista Valentina Morán, expresó su posición.

Si bien el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados provincial y ahora espera su resolución en el Senado, Valentina Morán, actual diputada peronista quien anticipó que votará en contra de la propuesta expuso algunos de los argumentos por los cuales se opone a esta iniciativa.

Para Morán, el proyecto San Jorge ha recibido serias advertencias desde el ámbito científico, las cuales han sido ignoradas durante su tratamiento legislativo.

Además, plantea que el régimen de regalías no dejará recursos para la provincia, ya que los montos son inferiores a los de otras provincias, e incluso a los que establece el RIGI.

Finalmente la actual diputada mencionó “en estas condiciones Mendoza no gana, pierde soberanía, renta y pone en riesgo un recurso muy importante como el agua”.

El proyecto se trata actualmente en la Cámara de Senadores y se debatirá su aprobación el próximo martes 9 de diciembre.