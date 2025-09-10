Valentino Merlo en San Carlos ¡Ya podés comprar las entradas físicas!

De 8 a 13:00 horas.

La emoción crece en San Carlos ante la llegada de Valentino Merlo, quien se presentará el próximo 20 de septiembre en el marco de la esperada Estudiantina 2025.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse en la Tesorería de la Municipalidad de San Carlos y en todas las delegaciones municipales, en el horario de 8 a 13 horas. El valor general es de $8.000, mientras que los menores de 8 años podrán ingresar de manera gratuita.

Además, se ha informado que próximamente se brindarán detalles sobre la venta de entradas destinadas a personas con discapacidad, jubilados y pensionados a través de la página oficial en Facebook.

