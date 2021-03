Valeria es de Tunuyán, se animó a probar suerte en EE.UU y cumplió el sueño de ser una exitosa decoradora de tortas

Por Estefanía Tello

El Cuco Digital sigue destacando a mujeres valientes que se han animado a soñar y a crecer a pesar de las dificultades. En esta oportunidad, conoceremos la historia de Valeria Galdame, oriunda de Tunuyán, quien decidió irse de su país hace 20 años atrás en busca de nuevos caminos. Hoy por hoy, la oriunda del Valle de Uco cumplió su deseo de ser una exitosa decoradora de tortas. ¡Conozcámosla!

-Valeria contanos un poquito sobre vos

Soy Valeria Galdame, tengo 42 años y soy de Tunuyán, Mendoza. Hace 20 años llegué a Estados Unidos porque quería conocer, explorar y crecer. Además, más que nada tomé la decisión porque quería probar suerte. Era re callejera y quería ver otros lugares. Me vino con 80 dólares en el bolsillo. Unas amigas me dejaron quedarme en su departamento por unos días, y conseguí trabajo de mesera el día que llegué. Todo lo que ganaba lo ahorraba y con el tiempo alquilé un pequeño departamento en el Bronx, New York.

-¿A qué desafíos te enfrentaste cuando te fuiste de casa?

Los desafíos fueron muchísimos. Dejar la familia, los amigos, tu hogar y ahora tener que adaptarse a una nueva cultura, un nuevo idioma; es otra vida. Además, y viajé en el 2001, alcancé a ver a las Torres Gemelas y unos meses después fueron los ataques. Yo esa situación la viví en carne propia porque ayudé con agua a muchos que caminaron kilómetros para cruzar los puentes ya que estaba todo detenido.

-¿En qué parte de Estados Unidos estás viviendo?

Ahora, vivo en New Jersey.

-¿Vivís sola?

No, me casé con un americano así que vivo con mi marido y mis dos hijos, una hija de 18 años y un nene de 6.

-¿Y cómo es tu rutina diaria?

Trabajo decorando tortas de lunes a lunes, así que con mucho por hacer. También, cuido a mis hijos y atiendo mi hogar.

-¿Estudiaste decoración o sólo lo hacés por pasión y oficio?

Hice varios cursos en Mendoza, en New York, y en otros lados, pero siempre fui muy apasionada. Me encanta.

Decoración de Valeria

-¿Cómo comenzaste hacerte conocida?

Bueno empecé hace casi cinco años atrás con algunas clientas y ellas me empezaron a recomendar y a su vez, esos clientes con otros y se hizo un circulo, y bueno ahora, no necesito preocuparme por encontrar clientes porque ellos mismos se encargan. Soy afortunada.

-¿Todos los días decorás tortas?

Sí, todos los días, es impresionante el trabajo que tengo gracias a Dios. Comienzo a full los días lunes para tener todo listo el fin de semana. Pero en verano, junio, julio y agosto siempre hay muchísimos encargues.

-¿Aparte tenés otro emprendimiento?

Sí, me dedico al “Storage Wars”, que es una subasta, cómo el programa de TV que se ve en Argentina. Yo exporto ropa, calzado, pequeños muebles a Tunuyán y mi garaje funciona como Feria Americana y lo vendo. Siempre trato de viajar una o dos veces en el año, excepto el año pasado y este por la pandemia. Pero bueno, sino está mi mamá que también se encarga.

–Dijiste que siempre volvés al Valle de Uco, ¿cuál es tu lugar favorito en la región?

El Manzano Histórico es mi lugar favorito, amo ir ahí.

-Y.. en Estados Unidos?

Es difícil decir uno, pero me encanta Miami, Florida, las playas me encantan. Y bueno, Disney es uno de mis favoritos.

-Vale vos has podido conseguir tener éxito en tu emprendimiento, si tuvieras que decirle algo a esas mujeres que a veces no se animan a emprender o a buscar nuevos rumbos ¿qué le dirías?

El mensaje es que para todas hay oportunidades. Yo siempre prefiero hacer algo y equivocarme que no hacerlo y arrepentirme, y ese es mi mensaje, animarse. Si es bueno, tenemos que arriesgarnos.

