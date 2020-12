Valle de Uco: 30 escuelas retomaron las clases presenciales para ayudar a estudiantes con trayectorias débiles

Padres de alumnos que retomaron las clases presenciales pusieron en valor el poder contar con esta posibilidad que les permite reforzar el aprendizaje de sus hijos.

En el Valle de Uco, desde hace dos semanas, estudiantes de nivel primario y secundario comenzaron a realizar actividades educativas presenciales, cumpliendo con los protocolos necesarios -en el marco de la emergencia sanitaria- y cumpliendo con el plan de regreso a actividades presenciales estipulado por el Gobierno de Mendoza. En total, en la primera semana de diciembre, 30 escuelas están recibiendo a los estudiantes, revinculando y brindando clases de apoyo a aquellos alumnos que lo necesitan para poder finalizar el ciclo lectivo 2020.

“Poder traer a mi hijo a clases es una gran ayuda, me costaba mucho que hiciera las tareas en casa. Yo tengo cuatro hijos, todos en primaria, trataba de ayudarlos cuando llegaba del trabajo pero igual me resultaba muy difícil. Además yo veo que se sienten mejor y están muy contentos de volver a la escuela” comentó Johana, mamá de Leonel, posteando orgullosa en sus redes sociales una foto de sus tres hijos caminando apresuradamente a la escuela. Su hijo Leonel, estudiante de 6° grado, comentó que está aprendiendo “cosas de matemática y de lengua. Espero poder pasar de grado”, expresó deseoso Leonel.

Cursando en el comedor de la Escuela 1-387 Manuel Lemos, con las distancias que los protocolos de salud indican, con spray sanitizante y muchas ganas de aprender, los estudiantes de 7 grado de la escuela Lemos cursan con las camperas que habitualmente hacen los últimos años. Explican que han creado el Logo del paraje rural Altamira, donde ellos viven, con los colores que identifican a esta zona de San Carlos. A la par y casi al unísono, también manifiestan que les hubiera gustado volver antes a la escuela.

Otra mamá, Carina, comenta que vienen de lejos a la escuela “y se nos hace muy difícil. Pero con tal de que ella pase de grado, todos hacemos el esfuerzo de traerla y venirla a buscar. No tener clases en la escuela fue muy difícil para nosotros, yo traté de ayudarla, pero muchas veces no pude. Por eso, poder ahora venir a la escuela para que pase de grado es muy importante, nos sirve mucho”. Su hija, María, revela: “tengo un montón de tareas ahora para hacer en la casa y traerlas en la próxima clase (…) las voy a hacer porque quiero pasar de grado. Me ha servido venir a la escuela porque me dan tareas para rendir, me he ordenado”, manifiesta la alumna de 7 grado que intenta finalizar una etapa para pasar a la siguiente.

También en esta escuela rural de San Carlos, asisten alumnos de primer ciclo con trayectorias débiles -de primer, segundo y tercer grado- con una docente recuperadora de educación primaria. “Nosotros iniciamos las clases presenciales el martes 24 de noviembre, hicimos una encuesta con los padres para ver si querían volver y si podían traerlos y la verdad es que todos quisieron; todos los chicos querían volver. Así que elaboramos el protocolo, compramos lo necesario y comenzamos a trabajar con los chicos. Ellos están muy felices de volver a la escuela. Se observa mucha alegría”, comentó Marcela Campos, directora de la escuela Lemos, ubicada en Altamira, San Carlos.

Campos destacó que este establecimiento educativo cuenta con un nuevo comedor y una nueva cocina, una ampliación construida este año. “Damos clases en esta nueva estructura y también en el patio, ya que gracias al trabajo de una docente que reestructuró nuestros espacios al aire libre podemos también tener clases afuera”, destacó la directora, poniendo en valor también el trabajo que estos docentes han efectuado, a través de diversas acciones, para que las clases presenciales retomaran en esta escuela.

Por su parte, Silvia Cornejo, delegada regional de la DGE en Valle de Uco, explicó: “Es muy importante que los estudiantes vuelvan a tener algunas actividades presenciales después del gran esfuerzo que hicieron desde la virtualidad para continuar con las trayectorias escolares. Pero también es una gran ayuda para los padres que estuvieron tratando de acompañar a sus hijos, y para los docentes poder finalizar de la mejor manera el trabajo realizado en el año”.

Escuelas que se encuentran con clases presenciales

En el Valle de Uco, en un primer momento se reanudaron las actividades presenciales en tres establecimientos educativos de la región: la escuela Manuel Lemos de La Consulta, en San Carlos; la Secundaria Técnica Hidráulica de Colonia Las Rosas, en Tunuyán, y Prudencio Vidal Amieva, también de Tunuyán. Posteriormente iniciaron las clases presenciales en las escuelas primarias: Pedro Díaz de Vista Flores, Rio Tunuyán, José Palma, Comandante Luis Piedrabuena, y Antonio Scaravelli. También en las escuelas secundarias: EBTA de Vista Flores, Maria Luisa de Bandiera, Camilo Carballo, Fuerte San Carlos, Ernesto Piaggi, Domingo Faustino Sarmiento, Amanda de Palermo, Antonio Iriarte, Alma de Montaña y Toribio de Luzuriaga. También, se encuentran con clases presenciales los CENS de: Vista Flores, de La Consulta, de Tunuyán, y el CENS Virginia Pérez de Micheletti.

Además, en la región, escuelas de gestión privada también iniciaron sus clases presenciales. Tal es el caso de las escuelas: Don Bosco, Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Huerto, ECEA Adventista, Pio X, Niño Jesús, Piaget, y Compañía de María. Todas han efectuado actividades escolares presenciales en los tres niveles educativos, talleres de cierres, apoyo a trayectorias débiles y revinculación.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza