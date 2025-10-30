Facebook X-twitter Youtube Instagram

Valle de Uco: a un bajo costo, los productores venden el ajo para exportar a Brasil, Estados Unidos, México y Taiwán

Entre 260 y 300 pesos le pagan el kilo al productor.

En plena temporada de arrancar y con un precio muy bajo respecto a lo que se esperaba, varios productores de San Carlos y Tunuyán vendieron la producción. Una minoría decidió guardar para más adelante, comentó un comprador a El Cuco Digital.

Para este año nosotros, como productores, teníamos la esperanza de que tenga un mejor valor, pero lamentablemente por las políticas implementadas eso no pasó y el mercado se empezó a mover en precios que partían desde los 200 pesos el kilo en adelante”. 

Por suerte, en mi caso tuve una buena producción con ajo de buen calibre y eso permitió que, a la hora de la venta, quien lo compró fresca un buen número, así que tomamos la decisión de vender”, explicó un productor de San Carlos.

Respecto al destino de la producción, desde El Cuco Digital, se dialogó con una exportadora, que aseguró que: “esta temporada va a ser muy difícil, tenemos mucho menos ajo que el año pasado y el precio es muy bajo”.

Yo ahora estoy comprando y acopiando en fincas para luego empezar a cortar y a llevar al galpón para completar todo el proceso para poder exportar“.

“En mi caso donde más exporto es a Brasil, hace años que hago esto y tengo los contactos, si bien ahora está comprando a China, en mi caso le he podido vender de igual forma. Otros destinos que tengo son Estados Unidos, Taiwán y México, que puntualmente viene creciendo como mercado en nuestro caso”.

“A futuro pienso sacar para Europa, España, pero eso todavía no está muy seguro debido a la producción que ellos tienen que está en crecimiento”, concluyó la comercializadora.

