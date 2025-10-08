Valle de Uco: con motivo del Día de la Salud Mental, se vienen una serie de jornadas públicas

Bajo el lema “Comienzos saludables, futuros esperanzadores” desde la Coordinación de Salud Mental, junto con los municipios y toda una red de efectores, se desarrollaran una serie de jornadas destinandas a visibilizar la salud mental, desde una perspectiva amplia.

Este diez de octubre la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y es en ese marco que se llevarán adelante una serie de ferias en los tres departamentos, destinadas a visibilizar la problemática, no como un hecho aislado, sino vinculado al entorno social y comunitario.

Segun el enfoque desde donde se plantean estas actividades la salud mental es un derecho que se construye en comunidad, por lo que no debe pensarse de forma aislada, sino en el marco del cuidado físico, los vinculos sociales, la cultura y el acceso a espacios comunitarios significativos.

Cronograma de Ferias de Salud Mental – Valle de Uco

07 de octubre – Tupungato

Plaza Departamental – de 9 a 13 h

13 de octubre – San Carlos

Parque Raúl Alfonsín, Eugenio Bustos – de 9 a 13 h

14 de octubre – Tunuyán

Lugar a confirmar – de 9 a 13 h

Ya arrancó en Tupungato, y en cada feria hay stands de salud, espacios de la red socio comunitaria, y propuestas lúdicas, artísticas y recreativas abiertas a toda la comunidad valletana

En cada feria se podran encontrar stand de salud, a toda la red socio-comunitaria, actividades lúdicas, artísticas y recreativas. Se invita a toda la comunidad en general.

Compromiso provincial con la salud mental

El coordinador regional de Salud, Paulo González, destacó que “estas acciones preventivas y de promoción en espacios públicos reafirman el compromiso del Gobierno provincial de haber hecho cambios sustantivos en el servicio público de salud en todo el Valle de Uco”.

Además, subrayó que “arrancamos esta Feria en Tupungato, donde los avances son visibles: todos los centros de salud del departamento cuentan hoy con el servicio de profesionales de psicología. Esto se suma a la internación diferenciada en salud mental que desde hace unos meses cuenta el Hospital Las Heras, y el funcionamiento de un CPA, Centro Preventivo Asistencial para adicciones, incorporado tambien recientemente ”.

La misma política de fortalecimiento se replica en San Carlos y Tunuyán, donde se han consolidado los CPA, equipos específicos de atención psicológica en todos los centros de salud y espacios diferenciados para internación en salud mental, garantizando una red integral y accesible para toda la población.

En relación a las Ferias que se desarrollan en las plazas departamentales, Noelia Calderón, Coordinadora Regional de Salud Mental explicó: “estas Ferias pretenden fortalecer las redes socio comunitarias, entendiendo que la salud mental es un derecho y, que la construimos entre todos” explicó, y agradeció “a todos los equipos de salud mental por el esfuerzo y el trabajo extra que implican organizar estos eventos comunitarios”.

Además y como novedad, informó que en octubre comienzan a funcionar en los tres departamentos del Valle de Uco, “los equipos PAPSUI, programa de abordaje a la problemática del suicidio, que realizan actividades de prevención y posvencion”.

Con información de prensa Gobierno Mendoza