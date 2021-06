Valle de Uco: el gobernador y los intendentes comenzaron a organizar la vacunación en los barrios

Lo hicieron a través de una reunión virtual de la que también participó la ministra de Salud. Los municipios deberán realizar un relevamiento territorial. Habrá un nuevo encuentro.

En el día de ayer, en el marco de la puesta en funcionamiento del nuevo parador urbano del Metrotranvía en el Parque Tic, el gobernador Rodolfo Suarez anunció que con la llegada de una gran cantidad de dosis de la vacuna AstraZeneca, se podrá salir a inocular al territorio.

“Yo he convocado esta tarde a los intendentes de toda la provincia por zoom para analizar la logística de vacunación, porque con la vacuna AstraZeneca, que es la que llega en cantidad importante, podemos ir a territorio. Vemos que mucha gente no se inscribe porque no tienen forma y esto lo vamos hacer con los intendentes”, dijo el mandatario provincial.

Finalmente, durante la tarde del lunes, Suarez, la ministra de Salud, Ana María Nadal, y los intendentes de toda la provincia, mantuvieron un encuentro virtual. “Fue una reunión positiva y de trabajo. Hablaron de la situación sanitaria y acordaron reunirse en los próximos días para avanzar en el plan de vacunación”, confirmaron desde Gobernación a El Cuco Digital.

Seguidamente informaron que “los municipios van a realizar un relevamiento territorial para tener un panorama claro de los sectores a los cuales hay que ir a buscar para vacunar y dónde están ubicados”.

Por otro lado, este medio también dialogó con los caciques del Valle de Uco sobre la reunión. Al respecto, Martín Aveiro de Tunuyán dijo: “Estuvimos participando, trabajando, y vamos a estar dos días con preparación y trabajo para ver las alternativas que tenemos y a partir de esto poder ampliar el diagrama de vacunación, seguramente en horario y generando los traslados necesarios para que ninguna persona se quede sin vacunar”.

Seguidamente el intendente destacó que “esto es producto de la gran cantidad de vacunas que están llegando a través del Gobierno Nacional, que se ha incrementado en estos últimos días y aparentemente va a ser una constante permanente de llegada de vacunas por los distintos acuerdos con todos los laboratorios internacionales, lo cual es una tremenda noticia para el bienestar de la Argentina, y este bienestar nos va a permitir no solamente acelerar todos los procesos en todas las franjas etarias, sino además poder recuperar y no perder tanto tiempo en ámbitos de la economía y a su vez darle tiempo al sistema de salud ,que no la está pasando bien”.

Por su parte, el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, informó que “después de la reunión que tuvimos con el gobernador estuve articulando algunas acciones con la gente de Acción Social y de Salud del Municipio, que están dando una mano con el operativo de vacunación junto con la gente de Salud de la provincia, y enseguida tenemos una reunión para armar la logística, pero básicamente la idea es llegar a todos los distritos con la vacunación. La gente hoy en San Carlos se está vacunando en el Polideportivo de Eugenio Bustos con un sistema muy apropiado, muy contenido, con calefacción, pero lo que queremos evitar, dado que hay vacunas, es tratar de que la gente que no se traslade tanto”.

En tanto, desde Tupungato, el director de Prensa del Municipio, Lucas Cervilla, indicó que “ayer fue la primera reunión; se vuelven a juntar. Están viendo y analizando cada uno de los municipios cómo lo va a llevar a cabo dependiendo de la demanda que tenga”.

Más adelante el funcionario resaltó que “el tema de vacunación en Tupungato, de aquellas personas que sacan turnos, está al día. Entonces lo que hay que ver ahora en el padrón es si hay personas en esas edades que no se haya anotado (…) A lo mejor nosotros si estamos al día, hacer territorio con este este tema no va a hacer falta, pero bueno, eso se va a ir sabiendo en estos días”.

Fotos: Prensa Gobierno de Mendoza