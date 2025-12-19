Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Las intervenciones ocurrieron el día de ayer.

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó a cabo este jueves tres intervenciones en distintos puntos del departamento, que culminaron con el secuestro de estupefacientes.

La primera intervención tuvo lugar en el Barrio Arco Iris, donde el personal policial procedió al secuestro de DIECINUEVE (19) PLANTAS DE MARIHUANA, con alturas que oscilaban entre los 40 y los 170 centímetros. En este operativo no se registraron personas detenidas.

La segunda intervención se desarrolló en la intersección de calle Belgrano Norte y Boulevard Güemes. Allí, efectivos motoristas de la UEP requisaron a un masculino que tenía en su poder UNA BOLSA CON COGOLLOS DE MARIHUANA.

Finalmente, en la esquina de Almirante Brown y Centenario, una movilidad de la UEP interceptó a dos masculinos, quienes portaban DOS BOLSITAS CON COGOLLOS DE MARIHUANA.