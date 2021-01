Valletanos dieron celulares y conectividad a sus alumnos para que no abandonen la escuela

by | Ene 21, 2021

Se trata de Adriana Granados y Luis Alberto Manriquez, quienes además desde el año pasado han dado clases de apoyo a cambio de alimentos para repartir en La Favorita.

Durante esta pandemia, los corazones solidarios no han dejado de ayudar al prójimo. En esta etapa inesperada de la historia, muchos decidieron concentrarse en colaborar con quienes más lo necesitan y ese es el caso de dos docentes del Valle de Uco, que desde hace rato vienen trabajando en iniciativas con el fin de hacer el bien.

Adriana Granados, quien vive actualmente en La Consulta, y Luis Alberto Manriquez, son profesores de Geografía. Adriana trabaja desde el año 2014 en el Colegio P.S 202 “San Antonio María Claret”, ubicado en el barrio 31 de Mayo de la zona de La Favorita, lugar con el que se ha involucrado socialmente; y Luis, cuando se retiró del servicio militar decidió apoyar de lleno a su colega. El año pasado, ambos comenzar a dar clases de apoyo a estudiantes a cambio de alimentos no perecederos para luego donar a familias de allí.

Aunque por algún tiempo pudieron enseñar de forma presencial y también virtual, la pandemia afectó este proyecto y muchos no pudieron seguir colaborando con los alimentos para donar. Sin embargo, la situación sanitaria y económica no los detuvo, al contrario de ello, entendieron que era el momento donde más se debía acompañar a quienes menos tienen. Fue así como pusieron en marcha otras cruzadas solidarias y recaudaron celulares que tuvieron como destino las manos de estudiantes que no contaban con dichos aparatos, y también dinero para comprar datos de internet. De esta manera, varios alumnos pudieron continuar con sus estudios.

“En esta época de pandemia muchos colaboraron con dinero; con esa plata le poníamos datos a los chicos para que pudieran hacer las tareas porque muchos no tienen internet. También juntamos celulares de parientes, amigos y se los dimos; muchos de ellos no tenían, o a lo mejor son 10 en la familia y había un solo teléfono. Esto ha servido con el tema de la educación y la conectividad”, contó Adriana a El Cuco Digital.

Por otro lado, la profe destacó que muchas personas le hacían las donaciones a un número de cuenta bancaria disponible y sumado a que ella y Luis donan mensualmente un poco más del 5% de su sueldo, hacían posible la conectividad de los alumnos. “Todo esto es para que el colegio funcione”, añadió.

“Nosotros los hemos ayudado pero siendo realista, estas no son ayudas a largo plazo pero por lo menos sirve para que ellos no abandonen la escuela y puedan seguir (…) Ya todos sabemos cómo funciona el tema del hambre; los alimentos no duran para siempre por eso es una movida continúa y aunque ahí en La Favorita hay un comedor, nunca es suficiente”, reflexionó la docente.

Por otra parte, con respecto al establecimiento donde ella da clases, contó que también tiene necesidades “sobre todo de infraestructura; no tenemos baldosas en el patio, se nos inunda, es un barrial. Para llegar a la escuela ahora conseguimos un colectivo que nos deja en la puerta pero sino teníamos que caminar un kilómetros para poder llegar. Actualmente tenemos una matrícula de casi 200 alumnos, pero con el tema de la pandemia muchos abandonaron, otros se pusieron a trabajar, hay quienes están deprimidos, y bueno, miles de causas que los afectan; no es porque no quieran”.

Para cerrar, la profesora de Geografía quiso destacar el trabajo de los preceptores de la escuela, que “ha sido impecable. Están permanente conociendo las necesidades de los chicos e informaban quienes no tienen teléfono, datos, entonces de esa manera los vamos ayudando. Pero bueno, esta realidad se da en todas las escuelas de La Favorita por eso articulamos con otros establecimientos que hacen las mismas movidas que nosotros”.

