Vamos Francisco! Volvió al segundo lugar en la general y es el mendocino mejor posicionado en el Dakar 2023

Hace instantes se conoció la noticia de que la penalización que le restó minutos fue desestimada, y el tupungatino recuperó la posición.

Hace instantes, en información exclusiva para FM104.9 y El Cuco digital, el papá de Francisco, José “Ivo” Moreno confirmó que la sanción que se le había aplicado al piloto tupungatino, por la cual había perdido 28 minutos, fue desestimada por la organización del Rally Dakar.

De esta manera, Francisco Moreno volvió a la posición que nunca debió haber dejado: segundo lugar en la clasificación general, a 1 hora 28 minutos del primero, el francés Alexandre Giraoud.

Francisco viene realizando una competencia épica, siendo el mejor argentino en quads, y el mendocino mejor posicionado en el rally más famoso del mundo.

En la última etapa corrida, Francisco sufrió una rotura del quads, por una piedra, lo que le provocó una pérdida de aceite permanente. Sin embargo, y a pesar de que los últimos 150 kilómetros fueron lentos, el tupungatino la peleó con garra y llegó en octavo lugar.

El posteo de Francisco después de la Etapa 8

“Etapa 8 terminada realmente hoy ha sido toda una odisea para mi, venía teniendo un ritmo muy bueno hasta el km 206 cuando me di cuenta que el que perdía aceite, pe pego una piedra en la tapa del embrague y así tiro el aceite, por suerte conseguí algo de aceite para poder terminar los 150km de especial que faltaban . Luego en enlace agradezco a @tonivingut que me ayudo para poder solucionarlo y a mis dos amigos que se pasaron @nicocavi68 @valepertegarini que me remolcaron más de 180km hasta el vivac para poder llegar. Perdimos bastante tiempo en la general P8 en la etapa y p4 en la general. Lo bueno es que queda mucho rally todavía vamos con todo a seguir”.

Hoy, después del reclamo, la organización decidió que la penalización a Francisco en la Etapa 8 no correspondía, y el tupungatino recuperó los puntos y volvió al segundo lugar.

Cómo sigue la competencia

Hoy 9 de enero, es la jornada de descanso. Mañana 10, se retoma la competencia.

